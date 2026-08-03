«Лише 19, а вже чемпіон світу». Ямаль у власному стилі пустився в танець з Кубком світу

Ламін Ямаль не відмовився від власної «фішки»

Вундеркінд продовжив святкувати тріумф на Мундіалі-2026

Нападник національної команди Іспанії Ламін Ямаль опублікував відео з характерними танцювальними рухами з реплікою трофею Чемпіонату світу (ЧС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TikTok спортсмена.

Піренеєць знову запалив у власній манері. З часу перемоги на планетарному форумі він постійно приспускає шорти в стилі зірок хіп-хопу. Часом чемпіон світу потрапляє у курйозні ситуації, коли доводиться терміново поправляти вкорочені штани.

«Лише 19, а вже чемпіон світу», – коротко підписав ролик Ямаль.

Найімовірніше, нападник вирішив мати фірмову манеру святкування перемог. Іспанець прагне стати суперзіркою майбутнього, тож повинен вигадати власний стиль тріумфу. Зі спущеними шортами Ямаль вже святкував перемогу після фіналу ЧС-2026 і танцював на чемпіонському параді «Фурії Рохи» в Мадриді.

Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.