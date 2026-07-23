Словенська біатлоністка стала чемпіонкою країни в іншому виді спорту

Лена Репінц чудово дебютувала у професійних велоперегонах

22-річна словенська біатлоністка Лена Репінц, чемпіонка світу серед юніорів, несподівано стала переможницею чемпіонату Словенії з велоспорту в дисципліні «гонка в гору». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NordicMag.

Зміна спеціалізації

Спортсменка успішно випробувала себе в іншій дисципліні та випередила професійних велогонщиць. Під час літнього міжсезоння Репінц вирішила урізноманітнити підготовку до нового біатлонного сезону, зробивши ставку на шосейний велосипед. Такий формат тренувань давно використовується біатлоністами для розвитку аеробної витривалості, однак далеко не всі наважуються перевіряти свої сили в офіційних велозмаганнях. Для словенки цей експеримент завершився найкращим можливим результатом – чемпіонським титулом.

Учасниці змагалися в дисципліні hill climb, яка передбачає тривалий підйом у гору. Дистанція становила 15,7 кілометра, а Репінц подолала її за 43 хвилини 20 секунд, продемонструвавши найкращий час серед усіх спортсменок. Завдяки цьому вона сенсаційно завоювала золоту медаль національної першості.

Особливо символічним став фініш перегонів. Заключні метри дистанції пролягали до знаменитого біатлонного комплексу в Поклюці – домашньої арени збірної Словенії, де Репінц проводить значну частину тренувань протягом року. Саме на цій трасі вона готується до стартів Кубка світу та міжнародних чемпіонатів, тож перемога на знайомому підйомі стала для спортсменки ще більш знаковою.

Користь велоспорту для біатлоністів

Останніми роками велоспорт дедалі частіше стає невід'ємною частиною літньої підготовки біатлоністів. Довгі тренування на шосе дозволяють покращити функціональну готовність, витривалість і роботу серцево-судинної системи без надмірного навантаження на суглоби. Водночас участь у змаганнях пов'язана з певними ризиками, адже падіння можуть призвести до серйозних травм ще до початку зимового сезону.

Яскравим прикладом цього став француз Емільєн Жаклен. На початку червня 2026 року триразовий чемпіон світу також планував дебютувати в професійній шосейній гонці, однак під час підготовки невдало впав, зламав ключицю та був змушений змінити програму літніх тренувань. На відміну від француза, для Лени Репінц велосипедний експеримент завершився максимально успішно.

Нагадаємо, що найкращий зимовий олімпієць в історії може кардинально змінити вид спорту.