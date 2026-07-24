Переможець етапу «Тур де Франс» зізнався, що видалив соцмережі перед багатоденкою

Незадоволені вболівальники критикували Яспера Філіпсена через ненайкращий старт на турне

Бельгійський велогонщик Яспер Філіпсен після перемоги на 17-му етапі «Тур де Франс-2026» розповів, що під час нинішньої багатоденки був змушений видалити Instagram та інші соціальні мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Domestique Cycling.

Радикальні дії від Філіпсена

За словами спринтера команди Alpecin-Premier Tech, це допомогло йому впоратися з психологічним тиском після невдалого початку гонки. Філіпсен, який вважається одним із найкращих спринтерів світу, не зміг реалізувати свої шанси на перших етапах «Тур де Франс», через що став об'єктом критики в соцмережах. Лише на 17-му етапі до Вуарона бельгієць нарешті здобув довгоочікувану перемогу.

Після фінішу 28-річний гонщик зізнався, що останні два тижні стали для нього справжнім випробуванням. «Після такого емоційного хаосу мені довелося чекати аж до 17-го етапу. Перші 12 днів були просто жахливими... Через увесь цей бруд і хейтерські коментарі мені довелося видалити Інстаграм та інші соцмережі. Я просто хотів залишитися у нашій власній «бульбашці» разом із партнерами по команді», – сказав Філіпсен.

Важливу роль у його успіху відіграла вся команда Alpecin-Premier Tech, а особливо Матьє ван дер Пул, який ідеально вивіз партнера на фінішну пряму. Завдяки перемозі бельгієць також суттєво покращив свої шанси в боротьбі за зелену майку найкращого спринтера. Тепер він поступається лідеру класифікації Мадсу Педерсену лише сімома очками.

Підтримка з боку легенди

Після етапу Філіпсена підтримав його співвітчизник, дворазовий олімпійський чемпіон Ремко Евенпул. Лідер команди Red Bull розповів, що також давно відмовляється від соціальних мереж перед найважливішими стартами. «Я видалив Інстаграм ще за 10 днів до Туру Фландрії. Не бачу в ньому жодного сенсу і він мені не потрібен. На жаль, хейт став частиною сучасності, бо через соцмережі будь-хто може легко написати тобі що завгодно», – зазначив Евенпул.

Бельгієць також із посмішкою пригадав епізод, який, на його думку, допоміг Філіпсену здобути перемогу. «Насправді Яспер має бути дякувати мені. Коли Педерсен почав відриватися, Яспер цього навіть не помітив. Він їхав поруч зі мною, і я крикнув йому: «Гей, закривай відрив!». Після цього він пішов в атаку. Гадаю, я заслужив на відсоток від його призових!», – пожартував Евенпул.

Нагадаємо, що один з головних фаворитів Тур де Франс достроково завершив участь у багатоденці.