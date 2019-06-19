Новим тренером «Металіста» став володар Суперкубка Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Демченко раніше допомагав Олександрові Горяїнову UA-Футбол

Харків'яни мріють про повернення у Прем'єр-лігу

Керівництво «Металіста-1925» визначилося з новим головним тренером команди. Ним став колишній футболіст московського ЦСКА, володар Суперкубка Європи-1995 у складі амстердамського «Аякса» і ряду українських клубів, колишній тренер запорізького «Металурга», рівненського «Вереса» і «Львова» Андрій Демченко.

Відзначимо, що Демченко працює в структурі «Металіста-1925» з квітня цього року. Раніше фахівець був помічником Олександра Горяїнова.

Також варто відзначити, що в тренерський штаб «Металіста-1925» увійшли Юрій Сивуха, Марина Міндарьова і два тренери, яких рекомендував Андрій Демченко. Це Євген Пісоцький та Роман Романов.

«Хотілося б подякувати керівництву клубу за довіру і за те, що відтепер я є головним тренером цього амбітного колективу. Зараз думаю тільки про роботу, адже попереду у нас непростий і цікавий сезон. Головне - повернути любов і довіру вболівальників змістовною, результативною і комбінаційною грою . Наша підготовка буде відкрита для всіх шанувальників команди і учасників «Клубу вболівальників». Сподіваюся на підтримку 12-го гравця, для якого ми, власне, і будемо намагатися демонструвати яскравий футбол», - прокоментував Демченко своє призначення.

Нагадаємо, що «Металіст-1925» за підсумками сезону-2018/2019 посів четверте місце у першій лізі, після чого Олександр Горяїнов, який очолював команду, був відправлений у відставку.

Джерело: UA-Футбол