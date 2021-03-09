Гравець збірної України розповів про жахливу травму, якої зазнав в останньому турі Прем’єр-ліги

Данило Сікан перенесе операцію на верхній щелепі

Нападник «Маріуполя» Данило Сікан розповів про пошкодження, отримане під час матчу 17-го туру Favbet Ліги проти «Ворскли» (0:1).

У форварда діагностували закриту черепно-мозкову травму і перелом верхньої щелепи. Сікан травмувався після зіткнення з півзахисником «Ворскли» Олександром Скляром.

«У мене перелом верхньої щелепи, але там повинна бути нескладна операція. Повинні гаком поправити і все. Думаю, тиждень полежу, відпочину, сходжу до лікаря в Маріуполі і там вже будуть приймати рішення, – розповів Сікан «Спортарені». – Скляр відвідав мене в лікарні, ми поспілкувалися. Він сказав, що у нього теж болить голова. Там був неприємний момент, але він не робив щось спеціально. Спочатку, коли я впав, відчув біль і зрозумів, що щось серйозне коли рукою відчув, що обличчя розпухло».

У нинішньому сезоні в активі 19-річного нападника 15 матчів у всіх турнірах, в яких він забив два голи і зробив дві результативні передачі. Права на молодого форварда належать «Шахтарю».

«Маріуполь» посідає дев’яте місце в Favbet Лізі. У наступному турі команда Остапа Маркевича зустрінеться з «Колосом».

Данило Сікан є гравцем молодіжної збірної України. На чемпіонаті світу 2019 року в складі команди U-20 став переможцем.