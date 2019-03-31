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    Оборонець «Динамо» зізнався, що не розмовляє з Хацкевичем і українськими футболістами

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    Тамаш Кадар каже, що сам погано засвоює мови - Оборонець «Динамо» зізнався, що не розмовляє з Хацкевичем і українськими футболістами
    Тамаш Кадар каже, що сам погано засвоює мови
    Dynamomania

    Тамаш Кадар сказав, що розуміє тренера мовою тіла

    Оборонець «Динамо» Тамаш Кадар розповів про мову спілкування з партнерами по команді.

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    «Більшу частину часу спілкуюся англійською, - каже Кадар. - На жаль, не знаю ні російської, ні української. Знаю декілька слів, але цього недостатньо для спілкування. Тому з легіонерами розмовляю англійською, з українцями - жестами, мало хто з них знає англійську. Навіть з Хацкевичем не розмовляю, тому що він також не знає англійську. Тому ми розуміємо одне одного мовою тіла.

    Коли тільки прийшов у клуб, то дуже мала частина футболістів знала англійську. Але зараз можу сказати, що половина команди точно володіє нею. Тому зараз все добре.

    Є цікава історія з Кендзьорою. Коли ми грали в «Леху», то він практично не знав англійської, а зараз говорить дуже гарно. Для мене це була несподіванка. Він розповів, що багато займався.

    Можу сказати, що всі іноземці, крім бразильців, друзі. Ми можемо розважатися і робити все, що завгодно. Але коли збирає тренер, щоб сказати щось важливе, то мені необхідний перекладач.

    Намагався вчити і польську, і українську, і російську, але для мене це дуже складно. Безумовно, проблема в мені. Я повинен вчити українську, але я з тих людей, яким дуже важко даються мови».

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