Обрано голову Держагентства спорту
Сергій Левчук переміг серед 27-ми кандидатів
У понеділок, 17 лютого, керівник української культури та спорту пан Бордянський підтвердив, що спорт для його суперміністерства – річ складна та заважка, а тому вирішив делегувати повноваження.
Як це буде відбуватись – чиновник написав у своєму телеграм-каналі.
Він зазначив, що незабаром почне роботу Державне агентство спорту. Більше того, в нього буде свій керівник. За словами міністра, у ході співбесід – обирали нового керманича з 27 кандидатів. Обрали головою Держагентства президента Федерації карате України Сергія Левчука.
Перед керманичем новоствореної структури поставлено наступні завдання:
- якісна підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо;
- реформа спорту;
- підготовка та проведення чемпіонатів Європи з художньої гімнастики та бадмінтону, що пройдуть цього року в місті Києві;
- забезпечення якісної та прозорої роботи Укрспортзабезпечення та системи закупівлі спортивного інвентарю;
- будівництво сучасної спортивної інфраструктури для збільшення кількості міжнародних змагань та людей, що займаються фізичною активністю;
- будівництво нових об’єктів спортивної інфраструктури Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа»;
- створення та функціонування системи змагань шкільних та студентських ліг;
- реалізація проекту «гроші ходять за дитиною» в ДЮСШа з пілотом в Маріуполі;
- діджиталізація спортивної сфери: створення єдиних електронних реєстрів спортивних змагань, тренерів, спортсменів та спортивних об'єктів.