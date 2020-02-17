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    Обрано голову Держагентства спорту

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    Сергій Левчук - голова нової структури - Обрано голову Держагентства спорту
    Сергій Левчук - голова нової структури

    Сергій Левчук переміг серед 27-ми кандидатів

    У понеділок, 17 лютого, керівник української культури та спорту пан Бордянський підтвердив, що спорт для його суперміністерства – річ складна та заважка, а тому вирішив делегувати повноваження.

    Як це буде відбуватись – чиновник написав у своєму телеграм-каналі.

    Він зазначив,  що незабаром почне роботу Державне  агентство спорту. Більше того, в нього буде свій керівник. За словами міністра, у ході співбесід – обирали нового керманича з 27 кандидатів. Обрали головою Держагентства президента Федерації карате України Сергія Левчука.

    Перед керманичем новоствореної структури поставлено наступні завдання:

    - якісна підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо;

    - реформа спорту;

    - підготовка та проведення чемпіонатів Європи з художньої гімнастики та бадмінтону,  що пройдуть цього року в місті Києві;

    - забезпечення якісної та прозорої роботи Укрспортзабезпечення та системи закупівлі спортивного інвентарю;

    -  будівництво сучасної спортивної інфраструктури для збільшення кількості міжнародних змагань та людей, що займаються фізичною активністю;

    - будівництво нових об’єктів спортивної інфраструктури Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа»;

    - створення та функціонування системи змагань шкільних та студентських ліг;

    - реалізація  проекту «гроші ходять за дитиною» в  ДЮСШа з пілотом в Маріуполі;

    - діджиталізація спортивної сфери: створення єдиних електронних реєстрів спортивних змагань, тренерів, спортсменів та спортивних об'єктів.

     Читайте також: Вперше в історії українська каратистка здобула олімпійську ліцензію
    реформа карате Міністерство молоді і спорту України Укрспортзабезпечення Володимир Бородянський Сергій Левчук
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