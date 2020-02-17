Обрано голову Держагентства спорту



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Сергій Левчук - голова нової структури

Сергій Левчук переміг серед 27-ми кандидатів

У понеділок, 17 лютого, керівник української культури та спорту пан Бордянський підтвердив, що спорт для його суперміністерства – річ складна та заважка, а тому вирішив делегувати повноваження.

Як це буде відбуватись – чиновник написав у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що незабаром почне роботу Державне агентство спорту. Більше того, в нього буде свій керівник. За словами міністра, у ході співбесід – обирали нового керманича з 27 кандидатів. Обрали головою Держагентства президента Федерації карате України Сергія Левчука.

Перед керманичем новоствореної структури поставлено наступні завдання:

- якісна підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо;

- реформа спорту;

- підготовка та проведення чемпіонатів Європи з художньої гімнастики та бадмінтону, що пройдуть цього року в місті Києві;

- забезпечення якісної та прозорої роботи Укрспортзабезпечення та системи закупівлі спортивного інвентарю;

- будівництво сучасної спортивної інфраструктури для збільшення кількості міжнародних змагань та людей, що займаються фізичною активністю;

- будівництво нових об’єктів спортивної інфраструктури Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа»;

- створення та функціонування системи змагань шкільних та студентських ліг;

- реалізація проекту «гроші ходять за дитиною» в ДЮСШа з пілотом в Маріуполі;

- діджиталізація спортивної сфери: створення єдиних електронних реєстрів спортивних змагань, тренерів, спортсменів та спортивних об'єктів.

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