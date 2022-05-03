Харків: рашисти знову обстріляли центр міста

Мешканців міста просять не виходити з укриття до кінця дня

Сьогодні вдень, 3 травня, ворог знову обстріляв центр Харкова. Жителів двох прилеглих житлових масивів Шевченківського району просять не виходити з укриттів. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації в Телеграмі.

«Російські війська продовжують обстрілювати центр Харкова, постраждав один із міських парків. Жителів районів Павлового Поля та Олексіївки просимо терміново спуститися в укриття і не покидати їх без нагальної потреби протягом усього дня», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, журналіст Дмитро Комаров зняв з дрона зруйновані будинки Харкова.

Нагадаємо, російській окупаційні війська продовжують знищувати житлові будинки у селищах та містах Запорізької області. 3 травня окупанти здійснили артобстріл селища Залізничне Гуляйпільського району. До слова, рашисти розбомбили потужний елеватор у Рубіжному.