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    Події в Україні

    Харків: рашисти знову обстріляли центр міста

    Харків: рашисти знову обстріляли центр міста
    фото: Нацполіція

    Мешканців міста просять не виходити з укриття до кінця дня

    Сьогодні вдень, 3 травня, ворог знову обстріляв центр Харкова. Жителів двох прилеглих житлових масивів Шевченківського району просять не виходити з укриттів. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації в Телеграмі.

    «Російські війська продовжують обстрілювати центр Харкова, постраждав один із міських парків. Жителів районів Павлового Поля та Олексіївки просимо терміново спуститися в укриття і не покидати їх без нагальної потреби протягом усього дня», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, журналіст Дмитро Комаров зняв з дрона зруйновані будинки Харкова.

    Нагадаємо, російській окупаційні війська продовжують знищувати житлові будинки у селищах та містах Запорізької області. 3 травня окупанти здійснили артобстріл селища Залізничне Гуляйпільського району. До слова, рашисти розбомбили потужний елеватор у Рубіжному.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 3 травня
    Теги: Харків вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Харків: рашисти знову обстріляли центр міста