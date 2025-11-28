Очільник НОК Гутцайт увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор 2027 року

Обрання Гутцайта забезпечує участь України у контролі підготовки до одного з головних мультиспортивних стартів континенту

Перше засідання комісії відбудеться у Стамбулі в січні 2026 року

Президент НОК України Вадим Гутцайт увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Європейські олімпійські комітети та Міністерство молоді та спорту Туреччини підписали Угоду про підготовку до IV Європейських ігор, які відбудуться у 2027 році в Стамбулі.

У межах події Президент ЄОК Спірос Капралос оголосив склад Координаційної комісії Стамбул-2027. До її складу увійшов і Президент НОК України, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт, який представлятиме нашу державу серед 25 провідних діячів європейського спортивного руху.

Його обрання забезпечує активну участь України у формуванні та контролі підготовки до одного з головних мультиспортивних стартів континенту.

Комісію очолив Президент НОК Румунії Міхай Коваліу, заступник – Президент НОК Хорватії Златко Матеша.

Перше засідання відбудеться у Стамбулі в січні 2026 року.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.