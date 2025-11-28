Головна Спорт Новини
Очільник НОК Гутцайт увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор 2027 року

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Очільник НОК Гутцайт увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор 2027 року
Обрання Гутцайта забезпечує участь України у контролі підготовки до одного з головних мультиспортивних стартів континенту

Перше засідання комісії відбудеться у Стамбулі в січні 2026 року

Президент НОК України Вадим Гутцайт увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Європейські олімпійські комітети та Міністерство молоді та спорту Туреччини підписали Угоду про підготовку до IV Європейських ігор, які відбудуться у 2027 році в Стамбулі.

У межах події Президент ЄОК Спірос Капралос оголосив склад Координаційної комісії Стамбул-2027. До її складу увійшов і Президент НОК України, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт, який представлятиме нашу державу серед 25 провідних діячів європейського спортивного руху.

Його обрання забезпечує активну участь України у формуванні та контролі підготовки до одного з головних мультиспортивних стартів континенту.

Комісію очолив Президент НОК Румунії Міхай Коваліу, заступник – Президент НОК Хорватії Златко Матеша.

Перше засідання відбудеться у Стамбулі в січні 2026 року.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт Національний олімпійський комітет Вадим Гутцайт

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
