Українські дзюдоїсти здобули дві нагороди чемпіонату Європи U23

Участь у змаганнях у Молдові взяли понад 300 дзюдоїстів з 37 країн Європи

Українські дзюдоїсти здобули нагороди континентальної першості з дзюдо до 23 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 31 жовтня – 2 листопада в Кишиневі (Молдова) відбувався чемпіонат Європи з дзюдо серед молоді до 23 років. Участь у змаганнях взяли понад 300 дзюдоїстів з 37 країн Європи.

Збірна України була представлена максимальним складом з 18 спортсменів (9 жінок, 9 чоловіків). За підсумками континентальної першості Україна двічі підіймалася на подіум.

Ольга Цімко здобула «срібло» вагової категорії до 70 кг: у фінальній сутичці опонентка зі Швеції виявилася сильнішою. Зазначимо, що для Ольги це перша нагорода континентальної першості серед молоді!

Збірна України виборола бронзову нагороду змішаного командного турніру. Українці впевнено здолала команду Португалії (4:1) і вдруге поспіль піднялися на п’єдестал континентальної першості! До успіху причетні: Саід-Магомед Халідов, Денис Докторов, Ярослав Омельченко, Микола Грибик, Інна Шинкаренко, Сергій Сокирко, Дар’я Бойченко, Анна Олійник-Корнійко, Анна Казакова.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.