Скандальна борчиня Пхогат відновила свою спортивну кар'єру

Індуска не була володаркою олімпійської ліцензії, але зуміла пройти національний відбір на Олімпіаду та спричинити там один з найепічніших скандалів в історії виду спорту

Вінеш вирішила повернутися до великого спорту

Індійська спортсменка Вінеш Пхогат, чемпіонка Азійських та Ігор Співдружності, сьогодні оголосила про скасування свого рішення про завершення кар’єри. Про це повідомляє «Главком».

Попереднє її рішення послідувало за її гучною дискваліфікацією напередодні фінального поєдинку за золоту медаль на Олімпійських Іграх-2024 у Парижі, що, мало поставити остаточну крапку в її спортивній біографії.

Катастрофа в Парижі сталася через перевищення ваги: напередодні фіналу у ваговій категорії до 50 кг у жіночій боротьбі Пхогат виявилася важчою за норму на 100 грамів, незважаючи на тижневе виснаження себе голодом та багатогодинні тренування у сауні. Після невдалої спроби оскаржити дискваліфікацію в Спортивному арбітражному суді спортсменка оголосила про свій відхід зі спорту.

Проте, після того, як Вінеш відійшла від килима, вона знайшла нову мотивацію. У своїй заяві в соціальних мережах вона пояснила, що довго не могла відповісти на запитання, чи є Париж кінцем її кар’єри. «Я знайшла правду: я все ще люблю цей вид спорту. Я все ще хочу змагатися». 31-річна спортсменка зазначила, що «вогонь ніколи не згасав», а був лише «заблокований виснаженням і шумом». З моменту завершення кар’єри вона досягла успіху на штатних виборах і на початку цього року стала матір'ю.

Вінеш, яка у 2023 році була обличчям багатомісячного протесту, що призвів до усунення впливового очільника Індійської федерації боротьби через звинувачення у сексуальних домаганнях з боку кількох спортсменок, тепер ставить перед собою нову амбітну ціль – успіх на Іграх у Лос-Анджелесі у 2028 році.

Робочою вагою для індуски протягом усієї кар'єри була 53 кг, але вона вирішила опуститися на одну категорію нижче. На Олімпіаді в Парижі Пхогат здолала кількох сильних суперниць: зокрема, любительку росіян Юї Сусакі, українку Оксану Лівач та кубинку Юснейліс Гузман, проте на фінальний поєдинок була недопущена.

Нагадаємо, що через це Оксана Лівач змагалася у бронзовому матчі Олімпійських Ігор-2024, куди потрапила через дискваліфікацію індійки та підняття до золотого фіналу кубинки Гузман. У підсумку, вона поступилася Сусакі з рахунком 0:10.