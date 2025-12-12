Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Скандальна борчиня Пхогат відновила свою спортивну кар'єру

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Скандальна борчиня Пхогат відновила свою спортивну кар'єру
Індуска не була володаркою олімпійської ліцензії, але зуміла пройти національний відбір на Олімпіаду та спричинити там один з найепічніших скандалів в історії виду спорту
фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/ File Photo

Вінеш вирішила повернутися до великого спорту 

Індійська спортсменка Вінеш Пхогат, чемпіонка Азійських та Ігор Співдружності, сьогодні оголосила про скасування свого рішення про завершення кар’єри. Про це повідомляє «Главком»

Попереднє її рішення послідувало за її гучною дискваліфікацією напередодні фінального поєдинку за золоту медаль на Олімпійських Іграх-2024 у Парижі, що, мало поставити остаточну крапку в її спортивній біографії.

Катастрофа в Парижі сталася через перевищення ваги: напередодні фіналу у ваговій категорії до 50 кг у жіночій боротьбі Пхогат виявилася важчою за норму на 100 грамів, незважаючи на тижневе виснаження себе голодом та багатогодинні тренування у сауні. Після невдалої спроби оскаржити дискваліфікацію в Спортивному арбітражному суді спортсменка оголосила про свій відхід зі спорту.

Проте, після того, як Вінеш відійшла від килима, вона знайшла нову мотивацію. У своїй заяві в соціальних мережах вона пояснила, що довго не могла відповісти на запитання, чи є Париж кінцем її кар’єри. «Я знайшла правду: я все ще люблю цей вид спорту. Я все ще хочу змагатися». 31-річна спортсменка зазначила, що «вогонь ніколи не згасав», а був лише «заблокований виснаженням і шумом». З моменту завершення кар’єри вона досягла успіху на штатних виборах і на початку цього року стала матір'ю.

Вінеш, яка у 2023 році була обличчям багатомісячного протесту, що призвів до усунення впливового очільника Індійської федерації боротьби через звинувачення у сексуальних домаганнях з боку кількох спортсменок, тепер ставить перед собою нову амбітну ціль – успіх на Іграх у Лос-Анджелесі у 2028 році.

Робочою вагою для індуски протягом усієї кар'єри була 53 кг, але вона вирішила опуститися на одну категорію нижче. На Олімпіаді в Парижі Пхогат здолала кількох сильних суперниць: зокрема, любительку росіян Юї Сусакі, українку Оксану Лівач та кубинку Юснейліс Гузман, проте на фінальний поєдинок була недопущена. 

Нагадаємо, що через це Оксана Лівач змагалася у бронзовому матчі Олімпійських Ігор-2024, куди потрапила через дискваліфікацію  індійки та підняття до золотого фіналу кубинки Гузман. У підсумку, вона поступилася Сусакі з рахунком 0:10. 

Теги: жіноча боротьба спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У грудневому турі новоствореного турніру IIHF Україна проводить три зустрічі з Румунією з 11 по 13 грудня
Збірна України з хокею перемогла Румунії у Європейському кубку націй
Сьогодні, 13:45
У 2022 році ФІФА заборонила виходити з пов'язками райдужного кольору, погрожуючи санкціями, що може змінитися на світовій першості у трьох країнах Північної Америки
Організатори Чемпіонату світу-2026 відхилили скарги Єгипту та Ірану щодо ЛГБТ-заходів
Вчора, 16:07
У 2021 році Кушніков здобув срібло чемпіонату Чувашської республіки з гирьового спорту
ЗСУ на фронті ліквідували срібного призера Чувашії з гирьового спорту
Вчора, 13:17
Олійникова є гравчинею топ-100 рейтингу WTA
«Не фотографуюся з російськими фашистами». Українська тенісистка зробила емоційну заяву
4 грудня, 10:26
Коростильов на чемпіонаті світу в Каїрі (Єгипет) виборов золото у вправі з центробійного пістолета на 25 м
НОК України визначив найкращих спортсменів і тренерів листопада
1 грудня, 15:45
Маненков є чотирнадцятим номером світового рейтингу
Українські тхеквондисти вибороли дві медалі у перший день чемпіонату Європи
22 листопада, 20:19
Нагороду виборола наша жіноча команда з дзюдо
Україна здобула сьоме золото Дефлімпіади-2025
18 листопада, 17:39
Лідер найбільш ізольованої країни світу часто переглядає різноманітні футбольні матчі
Кім Чен Ин здивував рішенням щодо трансляції європейського футбольного чемпіонату
14 листопада, 22:32
Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських і білоруських терористів від міжнародних змагань
Міністр Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських терористів від змагань
13 листопада, 13:40

Новини

Скандальна борчиня Пхогат відновила свою спортивну кар'єру
Скандальна борчиня Пхогат відновила свою спортивну кар'єру
Україна дізналася суперників у відборі Євро-2027 із футзалу серед жінок
Україна дізналася суперників у відборі Євро-2027 із футзалу серед жінок
День мінімальних перемог: підсумок матчів Ліги Європи за 11 грудня
День мінімальних перемог: підсумок матчів Ліги Європи за 11 грудня
Збірна України з хокею перемогла Румунії у Європейському кубку націй
Збірна України з хокею перемогла Румунії у Європейському кубку націй
Очільник українського фігурного катання б'є на сполох: ковзанці «Крижинка» загрожує закриття
Очільник українського фігурного катання б'є на сполох: ковзанці «Крижинка» загрожує закриття
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу дебютувала у складі сербського клубу
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу дебютувала у складі сербського клубу

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua