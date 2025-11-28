Олімпійська чемпіонка Олексяк отримала відсторонення від змагань

Прізвище Олексяк має українське коріння, і вона була однією з шести канадійців, які мали зв'язок з Україною та виступали на Олімпіаді-2024

Причиною став не допінг, а порушення інших правил

Найбільш титулована олімпійка Канади, плавчиня Пенні Олексяк, отримала дворічну дискваліфікацію від змагань через порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ITA.

25-річна плавчиня вчинила три порушення щодо місця перебування протягом 12 місяців (з жовтня 2024 по червень 2025 року). Згідно з правилами, спортсмени зобов'язані щодня надавати точні дані про своє місцезнаходження та вказувати конкретне годинне вікно, щоб антидопінгові служби могли провести позапланові тестування.

У липні, після того як ITA повідомило Олексяк про порушення, спортсменка добровільно погодилася на тимчасове відсторонення та знялася з Чемпіонату світу з водних видів спорту 2025 року. Тоді вона наголосила, що завжди була «чистою» спортсменкою і це була ненавмисна адміністративна помилка, яка не стосується жодних заборонених речовин. Організація завершила розгляд справи, призначивши дворічну дискваліфікацію.

Через це Пенні не зможе брати участь у змаганнях до 14 липня 2027 року. Хоча вона пропустить значний період змагань, дворічне відсторонення все ще залишає їй можливість позмагатися на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі у 2028 році.

Канадська федерація плавання заявила, що поважає рішення та підтримує виконання антидопінгових правил. Генеральний директор федерації Сюзанна Полінз прокоментувала: «Хоча ми приймаємо пояснення Пенні, що це були ненавмисні помилки, і вона не вживала заборонених речовин, антидопінгові правила існують для забезпечення рівних умов для всіх спортсменів... Ми сумуватимемо за Пенні у складі національної збірної і сподіваємося побачити її знову в басейні, коли вона матиме право змагатись».

У 2016 році, на Іграх у Ріо-де-Жанейро, Олексяк стала наймолодшою олімпійською чемпіонкою в історії Канади у віці 16 років.

