Олімпійська чемпіонка Олексяк отримала відсторонення від змагань

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Прізвище Олексяк має українське коріння, і вона була однією з шести канадійців, які мали зв'язок з Україною та виступали на Олімпіаді-2024
фото: REUTERS/Antonio Bronic

Причиною став не допінг, а порушення інших правил

Найбільш титулована олімпійка Канади, плавчиня Пенні Олексяк, отримала дворічну дискваліфікацію від змагань через порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ITA. 

25-річна плавчиня вчинила три порушення щодо місця перебування протягом 12 місяців (з жовтня 2024 по червень 2025 року). Згідно з правилами, спортсмени зобов'язані щодня надавати точні дані про своє місцезнаходження та вказувати конкретне годинне вікно, щоб антидопінгові служби могли провести позапланові тестування.

У липні, після того як ITA повідомило Олексяк про порушення, спортсменка добровільно погодилася на тимчасове відсторонення та знялася з Чемпіонату світу з водних видів спорту 2025 року. Тоді вона наголосила, що завжди була «чистою» спортсменкою і це була ненавмисна адміністративна помилка, яка не стосується жодних заборонених речовин. Організація завершила розгляд справи, призначивши дворічну дискваліфікацію.

Через це Пенні не зможе брати участь у змаганнях до 14 липня 2027 року. Хоча вона пропустить значний період змагань, дворічне відсторонення все ще залишає їй можливість позмагатися на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі у 2028 році.

Канадська федерація плавання заявила, що поважає рішення та підтримує виконання антидопінгових правил. Генеральний директор федерації Сюзанна Полінз прокоментувала: «Хоча ми приймаємо пояснення Пенні, що це були ненавмисні помилки, і вона не вживала заборонених речовин, антидопінгові правила існують для забезпечення рівних умов для всіх спортсменів... Ми сумуватимемо за Пенні у складі національної збірної і сподіваємося побачити її знову в басейні, коли вона матиме право змагатись».

У 2016 році, на Іграх у Ріо-де-Жанейро, Олексяк стала наймолодшою олімпійською чемпіонкою в історії Канади у віці 16 років.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

