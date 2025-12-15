Головна Спорт Новини
Перспективна тенісистка відмовилася від громадянства Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
date 2025-12-15
Кудерметова посідає 104 місце у рейтингу WTA
фото: Reuters

Тенісистка Поліна Кудерметова виступатиме за Узбекистан

Російська тенісистка Поліна Кудерметова змінила спортивне громадянство і тепер представлятиме Узбекистан. Про це повідомляє «Главком».

Інформація про зміну громадянства з'явилася у профілі спортсменки на сайті Міжнародної федерації тенісу (ITF).

Кудерметовій 22 роки вона займає 104-е місце в рейтингу WTA. Вона є молодшою ​​сестрою іншої російської тенісистки Вероніки Кудерметової.

Раніше росіянка Анастасія Потапова повідомила, що з 2026 року представлятиме Австрію. Також російські тенісистки Камілла Рахімова та Марія Тимофєєва отримали громадянство Узбекистану та будуть виступати під прапором країни.

Інша росіянка Дар'я Касаткіна з березня цього року представляє Австралію.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

