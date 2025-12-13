Головна Спорт Новини
Navi вийшли у півфінал Мейджора у Будапешті

Артем Худолєєв
Navi вийшли у півфінал Мейджора у Будапешті
Navi продовжують боротьбу в Будапешті
фото: HLTV

Navi обіграли Furia з рахунком 2:1

У п'ятницю, 12 грудня, в угорському Будапешті відбувся останній чвертьфінальний матч головного турніру півріччя – StarLadder Budapest Major 2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Українська організація Navi обіграла Furia з рахунком 2:1. У півфіналі вони зіграють проти FaZe, які у своєму матчі здолали Mouz (2:0).

Формат матчів – best of 3. Призовий фонд турніру – $1,25 млн доларів.

Пряма трансляція – на YouTube і Twitch-каналах студії Maincast.

StarLadder Budapest Major 2025

1/4 фіналу

Natus Vincere (#6 VRS) проти FURIA (#1 VRS) – 2:1 (13:5 на Mirage, 13:16 на Inferno, 13:3 на Train)

Navi: iM, Aleksib, makazze, w0nderful, b1t.

Furia: FalleN, yuurih, YEKINDAR, KSCERATO, molodoy.

Варто зазначити, що Navi без жодної поразки вийшли до третього етапу Мейджора у Будапешті.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

