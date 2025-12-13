Navi вийшли у півфінал Мейджора у Будапешті

Navi обіграли Furia з рахунком 2:1

У п'ятницю, 12 грудня, в угорському Будапешті відбувся останній чвертьфінальний матч головного турніру півріччя – StarLadder Budapest Major 2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Українська організація Navi обіграла Furia з рахунком 2:1. У півфіналі вони зіграють проти FaZe, які у своєму матчі здолали Mouz (2:0).

Формат матчів – best of 3. Призовий фонд турніру – $1,25 млн доларів.

Пряма трансляція – на YouTube і Twitch-каналах студії Maincast.

StarLadder Budapest Major 2025

1/4 фіналу

Natus Vincere (#6 VRS) проти FURIA (#1 VRS) – 2:1 (13:5 на Mirage, 13:16 на Inferno, 13:3 на Train)

Navi: iM, Aleksib, makazze, w0nderful, b1t.

Furia: FalleN, yuurih, YEKINDAR, KSCERATO, molodoy.

Варто зазначити, що Navi без жодної поразки вийшли до третього етапу Мейджора у Будапешті.

