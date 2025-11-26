Головна Країна Політика
В Україну прибула голова МЗС Латвії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
В Україну прибула голова МЗС Латвії
Байба Браже приїхала до Києва, її зустрів Сибіга
фото: Baiba Braže/Х

«Уряд Латвії та все латвійське суспільство підтримують Україну»

До Києва з офіційним візитом прибула міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Про це вона повідомила у соцмережі Х, передає «Главком».

«Прибули до Києва, щоб підтримати наших українських друзів у їхньому прагненні до стабільного мирного європейського майбутнього. Дякуємо, Андрій Сибіга, за теплий прийом! Уряд Латвії та все латвійське суспільство підтримують Україну», – йдеться у дописі.

В Україну прибула голова МЗС Латвії фото 1

Раніше міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала президента США Дональда Трампа не зволікати з тиском на російського диктатора Володимира Путіна.

