В Україну прибула голова МЗС Латвії

«Уряд Латвії та все латвійське суспільство підтримують Україну»

До Києва з офіційним візитом прибула міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Про це вона повідомила у соцмережі Х, передає «Главком».

«Прибули до Києва, щоб підтримати наших українських друзів у їхньому прагненні до стабільного мирного європейського майбутнього. Дякуємо, Андрій Сибіга, за теплий прийом! Уряд Латвії та все латвійське суспільство підтримують Україну», – йдеться у дописі.

Раніше міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала президента США Дональда Трампа не зволікати з тиском на російського диктатора Володимира Путіна.