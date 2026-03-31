Легіонер, якого «Полісся» віддало в оренду, не зіграє у цьому сезоні через проблеми з візою

glavcom.ua
У «Поліссі» гравець збірної Конго не затримався через порушення дисципліни
фото: офіційний сайт ФК «Полісся»

Для Бені Макуани кінець сезону вийшов неприємним

Кар’єра конголезького вінгера Бені Макуана, права на якого належать житомирському «Поліссю», опинилася в глухому куті через бюрократичні перепони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке».

Причина невизначеності для Макуани

Як повідомляють інсайдери, 23-річний футболіст так і не зміг дебютувати за чеський «Яблонець», куди перейшов на правах оренди ще восени 2025 року. Причиною тривалої відсутності гравця у складі чеської команди стали проблеми з отриманням європейської візи. Макуані не вдалося оформити необхідні документи ані під час осінньої частини сезону, перебуваючи в Україні, ані після від’їзду до Африки. Наразі вінгер знаходиться у рідній Республіці Конго, де самостійно підтримує фізичну форму, фактично пропустивши весь ігровий рік.

Орендна угода з «Яблонцем», яка передбачає право викупу, розрахована до кінця червня 2026 року. Попри те, що чеські вболівальники так і не побачили гравця на полі, він формально залишається частиною команди до літа. Повноцінний контракт Макуана з «Поліссям» діє до літа 2028 року, а його трансферна вартість наразі оцінюється у 300-500 тисяч євро за даними Transfermarkt.

Кар'єра в Україні

Шлях Макуана в українському футболі був яскравим, але скандальним. До «Полісся» він приєднався влітку 2023 року з французького «Монпельє». За команду він провів 27 матчів, забивши чотири голи та віддавши три асисти, але через «непрофесійний підхід» був переведений до дубля, після чого самовільно залишив розташування клубу та видалив усі згадки про житомирян із соцмереж.

У березні 2025 року перейшов в оренду до черкаського клубу ЛНЗ, де відіграв шість матчів та забив один м'яч, проте вже в червні залишив команду. Подальша доля футболіста залишається невизначеною, адже тривала відсутність ігрової практики та проблеми з документами суттєво знижують його шанси на успішне продовження кар'єри в Європі найближчим часом.

Нагадаємо, що Польща анулювала візу казахському стрибуну через участь у змаганнях у Росії. Даніл Васильєв завершив сезон достроково.  

Теги: документи візи НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Полісся»

