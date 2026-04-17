Голи замовляли? Як завершилися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи

Другі матчі чвертьфіналів Ліги Європи дали змогу насолодитися вболівальникам значною кількістю забитих

У четвер, 16 квітня, відбулися другі матчі у протистояннях чвертьфіналу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Огляд матчів

Одним із головних відкриттів став «Фрайбург», який упевнено пройшов «Сельту». Після комфортної перемоги в першій грі німці не зменшили темп і в матчі-відповіді, де знову контролювали події на полі та ефективно реалізували свої моменти. Іспанці намагалися діяти з позиції володіння м’ячем, однак майже не створювали реальної загрози, а натомість отримували удари у відповідь. У підсумку «Фрайбург» оформив впевнений прохід до півфіналу, ще раз підтвердивши свою стабільність у цьому євросезоні.

Ще одна яскрава дуель розгорнулася між «Бетісом» і «Брагою». Після рівного першого матчу іспанці навіть вели у рахунку 2:0 в домашній грі, однак втратили контроль над ситуацією після перерви. Португальська команда різко додала в темпі, скористалася помилками суперника та перевернула хід зустрічі, забивши чотири важливих м’ячі поспіль. У підсумку саме «Брага» виявилася більш холоднокровною та пройшла до півфіналу.

Не менш впевнено діяла і «Астон Вілла», яка практично не залишила шансів «Болоньї». Англійці з перших хвилин нав’язали високий темп, швидко відкрили рахунок і повністю контролювали перебіг гри. Другий тайм лише закріпив перевагу господарів, які продовжили тиснути та забили ще кілька разів, довівши загальний рахунок протистояння до розгромного. Італійський клуб, попри спроби відповідати, так і не зміг переломити хід дуелі.

Інший матч із англійською участю вийшов значно більш нервовим – «Ноттінгем» у важкій боротьбі здолав «Порту». Ключовим епізодом стала рання червона картка для гостей, після якої англійці отримали перевагу в грі. Попри це, реалізувати її повністю вони не змогли й обмежилися мінімальною перемогою, якої, втім, вистачило для проходу далі за сумою двох матчів.

Півфінальні матчі турніру пройдуть 30 квітня та 7 травня. У фіналі точно зіграє клуб з Англії, адже Ноттінгем і Астон Вілла між собою розігруватимуть путівку до матчу за трофей, а також переможець пари «Брага» – «Фрайбург».

Ліга Європи. 1/4 фіналу. Другі матчі

«Сельта» – «Фрайбург» 1:3 (за сумою матчів 1:6)

Голи: Сведберг (90+1) – Матанович (33), Сузукі (39, 50)

«Астон Вілла» – «Болонья» 4:0 (за сумою матчів 7:1)

Голи: Воткінс (16), Буендіа (26), Роджерс (39), Конса (89)

«Бетіс» – «Брага» 2:4 (за сумою матчів 3:5)

Голи: Антоні (13), Еззальзулі (26) – Пау (38), Карвальйо (49), Орта (53), Горбі (74)

«Ноттінгем» – «Порту» 1:0 (за сумою матчів 2:1)

Голи: Гіббс-Вайт (12)

Нагадаємо, що Туран після нічиєї з ЛНЗ поскаржився на складний графік «Шахтаря».