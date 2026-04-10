Матчі на будь-який колір і смак. Підсумок чвертьфіналів Ліги Європи

У четвер, 9 квітня, глядачі мали змогу спостерігати і за конкурентними матчами, і за розгромним поєдинком

Завершилися стартові дуелі у чвертьфіналах другого за силою клубного турніру Європи – Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Найкращий матч дня

Головною баталією дня став поєдинок «Астон Вілли» та «Болоньї», яка сенсаційно вибила «Рому». Матч стартував у доволі обережному, «розвідувальному» темпі, ніби обидві команди спершу намагалися знайти слабкі місця одна одної, не розкриваючись надто рано. Перший по-справжньому напружений епізод стався на 14-й хвилині, коли захисник Джон Лукумі жорстко зупинив атаку суперника і одразу отримав жовту картку. З часом ініціатива поступово перейшла до «Астон Вілли», яка почала більше контролювати м’яч і все частіше знаходити простір для атак.

Гості ж намагалися відповіли не менш гостро: епізод із забитим м’ячем змусив арбітра звернутися до VAR. Після перегляду взяття воріт було скасовано через офсайд, і святкування «Болоньї» перетворилося на розчарування. Проте головним моментом першого тайму стала ситуація під його завершення. Після неприємного рикошету м’яч опинився у сітці після невдалого втручання Езрі Конса – автогол шокував гостей і вивів «Астон Віллу» уперед. А вже перед перервою Юрі Тілеманс ідеально виконав кутовий, після якого Езрі Конса реабілітувався ударом головою, подвоївши перевагу своєї команди.

Після перерви «Болонья» вийшла зовсім з іншим настроєм – вона була агресивнішою, швидшою і значно прямолінійнішою. Проте це не допомогло врятувати команду від того, що на 51-й хвилині Оллі Воткінс скористався помилкою захисників і холоднокровно реалізував свій момент, ще більше ускладнивши становище «Болоньї». Господарі продовжили шукати свої шанси, змушуючи оборону гостей працювати на межі. І аж на 90-й хвилині «Болонья» нарешті знайшла момент: Джон Роу завдав сильного удару з меж штрафного майданчика і скоротив відставання до 1:2, подарувавши надію на драматичну кінцівку.

Однак у компенсований час Юрі Тілеманс ще раз продемонстрував свою майстерність зі стандартів: точна подача з кутового знайшла Оллі Воткінса, який виграв боротьбу у штрафному майданчику та головою встановив остаточний рахунок – 1:3.

Інші матчі

В трьох інших поєдинках динаміка ігор була різною. Найбільшу перемогу здобув «Фрайбург», який не помітив іспанську «Сельту», тричі забивши їй вдома. Натомість у двох інших матчах спостерігалися нічиї 1:1 – «Брага» не втримала перевагу над «Реалом Бетісом», а «Ноттінгему» дещо пощастило з помилкою від «Порту», яка призвела до автогола.

Ліга Європи. 1/4 фіналу. Перші матчі

«Брага» – «Реал Бетіс» 1:1 (1:0)

Голи: Гріліч (5) – Ернандес (61)

«Фрайбург» – «Сельта» 3:0 (2:0)

Голи: Гріфо (10), Бесте (32), Гінтер (78)

«Порту» – «Ноттінгем» 1:1 (1:1)

Голи: Вільям Гомеш (11) – Фернандеш (13, автогол)

«Болонья» – «Астон Вілла» 1:3 (0:1)

Голи: Роу (90) – Конса (44), Воткінс (51), Воткінс (90+4)

