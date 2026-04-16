Визначився склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі з Туреччиною

Самборський викликав на збір 22 футболістів

Україна з Туреччиною зіграє 24 та 26 квітня 2026 року

Головний тренер юнацької збірної України (U-15) Володимир Самборський визначився зі складом команди (22 футболісти), яка в межах навчально-тренувального збору проведе два контрольні матчі проти однолітків із Туреччини – 24-го та 26 квітня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Склад юнацької збірної України (U-15)

Воротарі: Олександр Варивода («Шахтар» Донецьк), Марк Кузьмук («Баварія» Мюнхен, Німеччина).

Захисники: Тимофій Бережний («Динамо» Київ), Велізар Артюхович, Давід Павлінов, Олександр Барков (усі – «Шахтар» Донецьк), Захар Ольшанський («УФК-Кривбас» Дніпро), Олександр Чмельов («Рух» Львів), Костянтин Семенов («Аугсбург», Німеччина), Марк Товчко («Белененсеш» Лісабон, Португалія).

Півзахисники: Микита Бонюк («Шахтар» Донецьк), Євген Козачук («Кривбас» Кривий Ріг),  Шаін Кочура, Давид Пухнатий, Андрій Чолак (усі – «Рух» Львів), Назар Кравчук («Динамо» Київ), Нікіта Дрозд («Нюрнберг», Німеччина), Владислав Богатирьов («Вільярреал», Іспанія), Марк Піроженко («Гоффенгайм», Німеччина), Даніель Рудін («Брайтон енд Гоув Альбіон», Англія).

Нападники: Ігор Мартин («Рух» Львів), Олександр Вологдін («Еспаньйол» Барселона, Іспанія).

Нагадаємо, 21 та 22 квітня 2026 року відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України

Цього сезону в розіграші Кубка України взяли участь 68 команд, серед яких 21 – аматорська.

На стадії 1/2 фіналу виступлять переможці чвертьфіналів: представники УПЛ – «Динамо» і «Металіст 1925» та представники першої ліги – «Буковина» і «Чернігів».

Кубок України. 1/2 фіналу

21 квітня 2026 року

  • «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ). Тернопіль. Стадіон ім. Р. Шухевича. 18:00

22 квітня 2026 року

  • «Металіст 1925» (Харків) – «Чернігів» (Чернігів). Житомир. Стадіон «Полісся». 18:00

Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.

Читайте також

«Гірники» поїхали на виїзд із солідним гандикапом
АЗ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій Реклама
Сьогодні, 11:26
Баденці прикро поступилися «Баварії» у вихідні
«Фрайбург» – «Сельта». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи Реклама
9 квiтня, 16:00
Жеремі Бога повернувся до Італії у зимове трансферне вікно
«Ювентус» вирішив долю орендованого нападника – інсайдер
6 квiтня, 15:58
Андреас Шельдеруп зацікавив іспанський гранд
«Барселона» накинула оком на одноклубника Трубіна та Судакова
1 квiтня, 12:44
Норвезьке суперпартнерство. Голанн інвестував у престижну серію турнірів
Норвезьке суперпартнерство. Голанн інвестував у престижну серію турнірів
24 березня, 15:43
Жоржиньо емоційно відреагував на дії охорони співачки
Переможець Ліги чемпіонів Жоржиньо розкритикував відому співачку: деталі скандалу
24 березня, 08:51
Марлон під час офіційної презентації у новій команді
Одноклубник екслідера «Шахтаря» зазнав жахливої травми на полі
20 березня, 18:27
Едуард Сарапій (на передньому плані) готуватиметься до шведської збірної
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
19 березня, 10:05
ЦСКА не зміг вилетіти з Краснодара до Москви
Російський клуб не зміг вчасно вилетіти до Москви після гри Кубка РФ через атаку дронів
18 березня, 12:56

Новини

Ексголкіпер «Арсенала» та «Ювентуса» загинув у ДТП
Ексголкіпер «Арсенала» та «Ювентуса» загинув у ДТП
Титулований російський паверліфтер загинув у ДТП після дзвінка шахраїв
Титулований російський паверліфтер загинув у ДТП після дзвінка шахраїв
Збірна України U19 з футболу дізналася суперників на груповому етапі Євро-2026
Збірна України U19 з футболу дізналася суперників на груповому етапі Євро-2026
«Фіорентина» – «Крістал Пелас». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
«Фіорентина» – «Крістал Пелас». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
Визначився склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі з Туреччиною
Визначився склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі з Туреччиною
Тренер збірної Швейцарії з хокею втратив роботу через фальшиву довідку про вакцинацію від Covid-19
Тренер збірної Швейцарії з хокею втратив роботу через фальшиву довідку про вакцинацію від Covid-19

Новини

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Сьогодні, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
