Визначився склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі з Туреччиною

Україна з Туреччиною зіграє 24 та 26 квітня 2026 року

Головний тренер юнацької збірної України (U-15) Володимир Самборський визначився зі складом команди (22 футболісти), яка в межах навчально-тренувального збору проведе два контрольні матчі проти однолітків із Туреччини – 24-го та 26 квітня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Склад юнацької збірної України (U-15)

Воротарі: Олександр Варивода («Шахтар» Донецьк), Марк Кузьмук («Баварія» Мюнхен, Німеччина).

Захисники: Тимофій Бережний («Динамо» Київ), Велізар Артюхович, Давід Павлінов, Олександр Барков (усі – «Шахтар» Донецьк), Захар Ольшанський («УФК-Кривбас» Дніпро), Олександр Чмельов («Рух» Львів), Костянтин Семенов («Аугсбург», Німеччина), Марк Товчко («Белененсеш» Лісабон, Португалія).

Півзахисники: Микита Бонюк («Шахтар» Донецьк), Євген Козачук («Кривбас» Кривий Ріг), Шаін Кочура, Давид Пухнатий, Андрій Чолак (усі – «Рух» Львів), Назар Кравчук («Динамо» Київ), Нікіта Дрозд («Нюрнберг», Німеччина), Владислав Богатирьов («Вільярреал», Іспанія), Марк Піроженко («Гоффенгайм», Німеччина), Даніель Рудін («Брайтон енд Гоув Альбіон», Англія).

Нападники: Ігор Мартин («Рух» Львів), Олександр Вологдін («Еспаньйол» Барселона, Іспанія).

Нагадаємо, 21 та 22 квітня 2026 року відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України.

Цього сезону в розіграші Кубка України взяли участь 68 команд, серед яких 21 – аматорська.

На стадії 1/2 фіналу виступлять переможці чвертьфіналів: представники УПЛ – «Динамо» і «Металіст 1925» та представники першої ліги – «Буковина» і «Чернігів».

Кубок України. 1/2 фіналу

21 квітня 2026 року

«Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ). Тернопіль. Стадіон ім. Р. Шухевича. 18:00

22 квітня 2026 року

«Металіст 1925» (Харків) – «Чернігів» (Чернігів). Житомир. Стадіон «Полісся». 18:00

Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.