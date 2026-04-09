«Шахтар» переміг АЗ у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій

Команда Арди Турана переграла нідерландський колектив у заключні 20 хвилин

Єдиний український представник у єврокубках, «Шахтар», провів перший поєдинок чвертьфіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ. Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі перед матчем, обидві команди мають кадрові втрати. У «Шахтаря» дискваліфікований Грам, але повернувся Матвієнко; під питанням Криськів, Гомес і Обах. У АЗ через перебір карток не зіграє Єнсен, а через травми відсутні Касіус і Хорнкамп.

Хід гри

Перший тайм пройшов у доволі рівній боротьбі без великої кількості гострих моментів. Обидві команди діяли обережно, більше зосереджуючись на контролі м’яча та позиційних атаках, ніж на ризику. «Шахтар» виглядав трохи активнішим у володінні та намагався просувати м’яч через фланги, тоді як АЗ частіше відповідав своїми випадами та стандартами.

За статистикою невелика перевага була на боці донеччан: протокол показував 52% володіння м’ячем, чотири удари, з яких лише один прийшовся у ствір воріт. Суперники ж мали 48% володіння, п'ять ударів, але жодного влучання в площину. У підсумку забитих голів до перерви глядачі так і не побачили, і на табло був рахунок 0:0.

Другий тайм пройшов значно активніше й видовищніше, ніж перший. Після перерви команди почали частіше загрожувати воротам, але поступово ініціативу перехопив «Шахтар», який додав у швидкості та агресії в атаці. Спочатку гра залишалась рівною, з моментами від обох клубів, проте ближче до середини тайму донеччани почали суттєво тиснути.

Вирішальним став відрізок у заключні 20 хвилин. На 72-й хвилині Педріньйо відкрив рахунок ефектним дальнім ударом, після чого «Шахтар» дотиснув суперника завдяки реактивному дублю Аліссона, що фактично зняло всі питання щодо переможця. Хоч АЗ і намагався відповідати, реалізація нідерландців підвела. У підсумку українська команда здобула солідний запас і наблизилася до історичного півфіналу Ліги конференцій.

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Перший матч

«Шахтар» – АЗ 3:0 (0:0)

Голи: Педріньйо (72), Аліссон (81, 83)

Що далі?

Після поєдинку у Кракові на команди чекає матч в Алкмарі. По сезону Ліги конференцій саме виїзні матчі давалися гірникам краще, тому сподівання на поєдинок за тиждень є високими.

