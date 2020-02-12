Одеський Мессі став кращим баскетболістом січня в Україні



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Боюс Мессі - кращий гравець січня у Суперлізі БК «Одеса»

Суперлига визначила MVP січня

У голосуванні за кращого баскетболіста січня 2020 в чоловічій Суперлізі перемогу святкував американський легіонер БК "Одеса" Брюс Мессі.

Як повідомляє сайт ФБУ, Мессі за підсумками голосування уболівальників та експертів обійшов Діона Райта з "Черкаських Мавп", В'ячеслава Петрова, Квентіна Петерсона з "Миколаєва", Дениса Лукашова з “Прометею”, Генрі Дугата з «Дніпра», Андрія Мироненка з «Запоріжжя» та інших.

В п'яти матчах січня 2020 клуб Мессі тричі перемагав та два раза зазнавав поразки.

Варто відзначити, що в середньому за гру в січні Брюс Мессі набирав 24,8 очка + 4,4 підбирання + 3,2 результативні передачі.

У грі БК «Одеса» - «Харківські Соколи» Брюс Мессі встановив дійсний рекорд сезону за рейтингом ефективності – 45 (40 очок, 7 підбирань, 3 перехоплення 14 з 20 кидків з гри і 8/8 зі штрафних.

Рекорд Мессі в поєдинку Суперліги Автор: Федерація баскетболу України

Джерело: Главком СПОРТ