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    Одеський Мессі став кращим баскетболістом січня в Україні

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    Боюс Мессі - кращий гравець січня у Суперлізі - Одеський Мессі став кращим баскетболістом січня в Україні
    Боюс Мессі - кращий гравець січня у Суперлізі
    БК «Одеса»

    Суперлига визначила MVP січня

    У голосуванні за кращого баскетболіста січня 2020 в чоловічій Суперлізі перемогу святкував американський легіонер БК "Одеса" Брюс Мессі.

    Як повідомляє сайт ФБУ,  Мессі за підсумками голосування уболівальників та експертів обійшов Діона Райта з "Черкаських Мавп", В'ячеслава Петрова, Квентіна Петерсона з "Миколаєва", Дениса Лукашова з “Прометею”, Генрі Дугата з «Дніпра», Андрія Мироненка з «Запоріжжя» та інших.

    В п'яти матчах січня 2020 клуб Мессі тричі перемагав та два раза зазнавав поразки.

    Варто відзначити, що в середньому за гру в січні Брюс Мессі набирав 24,8 очка + 4,4 підбирання + 3,2 результативні передачі.

    У грі БК «Одеса» - «Харківські Соколи» Брюс Мессі встановив дійсний рекорд сезону за рейтингом ефективності – 45 (40 очок, 7 підбирань, 3 перехоплення 14 з 20 кидків з гри і 8/8 зі штрафних.

    Рекорд Мессі в поєдинку Суперліги
    Автор: Федерація баскетболу України

    Джерело: Главком СПОРТ

    БК Одеса Брюс Мейсі
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