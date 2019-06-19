Один із найколоритніших футболістів України очолив новачка першої ліги



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Василь Васильович Кобін - молодий наставник «Минаю» ФК «Минай»

Василь Кобін відкрив нову сторінку славетної біографії

Новим наставником новачків першої ліги, клубу «Минай» з однойменного села під Ужгородом став екс-гравець донецького «Шахтаря», легенда закарпатського футболу Василь Кобін.

Цього тижня він вже приступив до виконання своїх обов’язків. Під його керівництвом команда проводить збір на стадіоні «Минай» і готується до першої ліги. Це буде перша команда, в якій 34-річний Кобін працюватиме в статусі головного тренера. Саме у «Минаї» зірка Василь свою гравецьку кар'єру й закінчив.

«Керівництво «Минаю» зателефонувало і запропонувало очолити команду, - розповів Кобін. – Останнім часом я зосередився виключно на ресторанному бізнесі, але знав, що це тимчасово і з футболом вирішив не зав’язувати. До того ж, дуже засумував за ним. Я з шести років займався футболом і просто так залишати його не хотів».

Кобін зізнається, що у нього є своє бачення тренувального процесу і скоро він буде впроваджувати його у команді. «У свій час я попрацював з багатьма тренерами, у них було чому повчитися, - розповів він. – Зокрема, у Мірчі Луческу, якого вважаю одним з найкращих у світі».

Також Василь Васильович пообіцяв, що хоч сам грав в обороні, його команда буде демонструвати переважно атакувальний футбол, хоч наперед краще мати декілька ігрових схем.

Зауважимо, що уродженець села Страбичово Мукачівського району Закарпатської області Кобін тішив усю футбольну Україну тим, що будучи глибоким резервістом «Шахтаря», відмітав пропозиції інших клубів впродовж восьми років і при цьому грав за сезон лічені матчі. У статусі глибокого «баночника» зірка Василь став п'ятиразовим чемпіоном України і стільки ж разів виграв національні Кубок і Суперкубок.

Джерело: ФК «Минай»