Титулований футболіст Ракітіч перейшов з «Барселони» в «Севілью»



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Ракітіч на початку кар'єри вигравав Кубок Швейцарії у складі «Базеля» Світлина - сайт Севільї

Провідний хорватський футболіст повернувся до складу «Севільї»

«Барселона» оголосила про перехід півзахисника Івана Ракітіча в стан іспанської «Севільї».

Андалузці заплатять за 32-річного хорвата 1,5 млн євро. Ще дев'ять млн євро «Барселона» може отримати у вигляді бонусів.

One of @HNS_CFF's #WorldCup heroes has returned to his old club



Good luck for your second @SevillaFC stint, @ivanrakitic pic.twitter.com/1cP3eIlrqm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 1, 2020

Ракітіч вже мав досвід виступів за «Севілью» в період з 2011 по 2014 роки, поки не перебрався на «Камп Ноу». Новий клуб Ракітіча минулої кампанії виграв розіграш Ліги Європи, преемігши у фіналі італійський «Інтер».

У сезоні-2019/20 на його рахунку 42 матчі у всіх турнірах, один гол і п'ять результативних пасів.

У складі «Барселони» 32-річний хорват став чотириразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази завойовував Кубок країни, двічі перемагав у Суперкубку Іспанії, а також виграв Лігу чемпіонів. У формі збірної Хорватії півзахисник виборов звання віце-чемпіона світу у 2018 році.