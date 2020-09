Титулований футболіст Ракітіч перейшов з «Барселони» в «Севілью»

Провідний хорватський футболіст повернувся до складу «Севільї»

«Барселона» оголосила про перехід півзахисника Івана Ракітіча в стан іспанської «Севільї».

Андалузці заплатять за 32-річного хорвата 1,5 млн євро. Ще дев'ять млн євро «Барселона» може отримати у вигляді бонусів.

One of @HNS_CFF's #WorldCup heroes has returned to his old club



Good luck for your second @SevillaFC stint, @ivanrakitic pic.twitter.com/1cP3eIlrqm