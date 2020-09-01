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    Титулований футболіст Ракітіч перейшов з «Барселони» в «Севілью»

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    Ракітіч на початку кар'єри вигравав Кубок Швейцарії у складі &laquo;Базеля&raquo; - Титулований футболіст Ракітіч перейшов з «Барселони» в «Севілью»
    Ракітіч на початку кар'єри вигравав Кубок Швейцарії у складі «Базеля»
    Світлина - сайт Севільї

    Провідний хорватський футболіст повернувся до складу «Севільї»

    «Барселона» оголосила про перехід півзахисника Івана Ракітіча в стан іспанської «Севільї».

    Андалузці заплатять за 32-річного хорвата 1,5 млн євро. Ще дев'ять млн євро «Барселона» може отримати у вигляді бонусів.

    Ракітіч вже мав досвід виступів за «Севілью» в період з 2011 по 2014 роки, поки не перебрався на «Камп Ноу». Новий клуб Ракітіча минулої кампанії виграв розіграш Ліги Європи, преемігши у фіналі італійський «Інтер».  

    У сезоні-2019/20 на його рахунку 42 матчі у всіх турнірах, один гол і п'ять результативних пасів.

    У складі «Барселони» 32-річний хорват став чотириразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази завойовував Кубок країни, двічі перемагав у Суперкубку Іспанії, а також виграв Лігу чемпіонів. У формі збірної Хорватії півзахисник виборов звання віце-чемпіона світу у 2018 році.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Барселона Іван Ракітіч ФК «Севілья»
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