Ліга чемпіонів 18 березня 2026: прогнози і анонси матчів 1/8 фіналу

Антон Федорців
Антон Федорців
Ламін Ямаль врятував «Барселону» від поразки на Туманному Альбіоні
фото: Reuters

Розповідаємо коротко про поєдинки середи, 18 березня 2026 року, в головному єврокубку

Плейоф Ліги чемпіонів продовжиться 18 березня матчами-відповідями 1/8 фіналу. «Главком» зібрав головне про прийдешні поєдинки.

«Барселона» – «Ньюкасл»

До очної зустрічі обидва колективи підходять у хорошому настрої. «Сороки» ледь не перемогли грізний іспанський гранд удома (1:1). У суботу ж «Ньюкасл» мінімально здолав лондонський «Челсі» та покращив свої шанси на місце в єврокубках за підсумками сезону. Щоправда, під питанням участь хавбеків Майлі та Віллока, а лідери команди Шер і Гімараес продовжують лікування. Тим часом «Барса» розгромила «Севілью» у Ла Лізі (5:2) з хет-триком Рафіньї та голами Ольмо та Канселу.

На 10:45 18 березня 2026 року шанси каталонців виглядають привабливішими, вважають фахівці GGBET. Імовірність перемоги іспанського гранда оцінена коефіцієнтом 1,58. Тим часом на звитягу «сорок» виставлено кеф 5,14. Підсумкова нічия запропонована з балом 4,96. Подібна ситуація з проходом у чвертьфінал. На путівку в наступний раунд для «Барселони» закладено кеф 1,30. На турнірний поступ «Ньюкасла» виставлено коефіцієнт 3,64. На тотал більше 3,5 запропоновано бал 1,92.

«Баварія» – «Аталанта»

Минулого тижня німецький гранд зробив вагому заявку на успіх (6:1). Камбек «Богині» влаштувати буде складно, попри епідемію травм у «Баварії». Мюнхенці втратили чотирьох (!) голкіперів, тож, імовірно, довіряться 16-річному Прескотту з дубля. Поза обоймою травмовані оборонці Девіс та Іто, хавбек Мусіала, а також дискваліфіковані півзахисники Кімміх і Олісе. Під питанням участь бомбардира Кейна. Бергамаскам не допоможе через перебір «гірчичників» тільки хавбек Муса.

Навіть за таких умов «Баварія» на 10:45 18 березня 2026 року залишається лідером симпатій, переконані букмекери GGBET. На перемогу «ротен» закладено кеф 1,41. Тим часом на звитягу «Аталанти» виставлено бал 6,85. Нічия за підсумком 90 хвилин запропонована з коефіцієнтом 5,67. На прохід команд у наступний раунд склалася показова ситуація. На місце в 1/4 фіналу для мюнхенців не закладено кеф, а можливість прогресу «Богині» оцінено балом 24,00. На тотал менше 2,0 виставлено коефіцієнт 6,23.

«Ліверпуль» – «Галатасарай»

Англійський гранд готується реваншуватися за поразку стамбульським «левам» (0:1). До складу повернувся воротар Аліссон, а в лазареті залишаються хавбеки Ендо та Бредлі, а також форвард Ісак. Під питанням участь центрбека «червоних» Гомес. Зате «Галатасарай» втратив тільки оборонця Санчеса через перебір «гірчичників». На внутрішній арені «Ліверпуль» не втримав перемогу над лондонським «Тоттнемом» (1:1), а от стамбульці розгромили «Башакшехір» у дербі з голами Сінго, Осімгена та Ньяги.

Та шанси мерсисайдців на 10:45 18 березня 2026 року виглядають привабливішими, стверджують фахівці GGBET. Імовірну звитягу «Ліверпуля» оцінено коефіцієнтом 1,27. Натомість на перемогу «Галатасарая» закладено кеф 10,07. Нічия запропонована з балом 6,87. Менший розрив у питанні місця в чвертьфіналі турніру. На путівку в наступну стадію для «червоних» виставлено коефіцієнт 1,36. Прохід «левів» до 1/4 фіналу оцінено кефом 3,27. На тотал більше 4,5 запропоновано бал 2,89.

«Тоттнем» – «Атлетіко»

Відіграти дефіцит трьох м'ячів спробують «шпори». Після фіаско в Мадриді «Тоттнем» героїчно вирвав нічию з «Ліверпулем» (1:1) у чемпіонаті Англії. Щоправда, автор гола Рішарлісон не допоможе в камбеку через дискваліфікацію. Хавбек Галлагер захворів, а оборонець Одобер, а півзахисники Пальїнья і Кудус – травмовані. «Матрацники» втратили голкіпера Облака через м'язове ушкодження, а участь хавбека Барріоса під питанням. Перемогу в Ла Лізі над «Хетафе» забезпечив оборонець Моліна.

На 10:45 18 березня 2026 року однозначного лідера симпатій немає, переконані букмекери GGBET. На потенційну звитягу лондонців закладено кеф 2,51. Тим часом потенційну звитягу «Атлетіко» оцінено балом 2,67. На нічию запропоновано коефіцієнт 3,88. Інша справа – прохід у чвертьфінал єврокубка. На місце в наступній стадії для «Тоттнема» виставлено бал 11,85. Путівка до вісімки найкращих для мадридців оцінена кефом 1,04. На тотал менше 0,5 закладено коефіцієнт 13,44.

