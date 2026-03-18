«Шахтар» – «Лех»: де дивитися вирішальну гру 1/8 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 19 березня 2026 року, донецький «Шахтар» продовжить боротьбу у плейоф Ліги конференцій поєдинком проти польського «Леха». Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру «Лех» – «Шахтар»

Поєдинок «Шахтар» – «Лех» пройде Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Шахтар» – «Лех» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Як пройшла перша гра команд

На старті матчу «Шахтар» більше володів м’ячем і поступово почав створювати небезпечні моменти. Найближчим до гола у першій половині тайму був Кауан Еліас, який після індивідуального проходу пробив у кут воріт, але голкіпер Бартош Мрозек виконав чудовий сейв.

Невдовзі українська команда змушена була провести вимушену заміну, адже через травму поле залишив Дмитро Криськів, а замість нього вийшов Марлон Гомес. Парадоксально, але саме ця заміна швидко принесла результат. На 36-й хвилині Еліас віддав передачу у штрафний майданчик, де Марлон Гомес опинився перед воротами та точним ударом відкрив рахунок, зробивши 1:0 на користь «Шахтаря».

Після перерви донеччани продовжили тиснути на суперника. На 48-й хвилині номінальні господарі подвоїли перевагу: після атаки м’яч відскочив у штрафному майданчику до Невертона, який зіграв на добиванні та відправив м’яч у сітку.

На 70-й хвилині гостям все ж вдалося забити. Після передачі Жоела Перейри нападник Мікаель Ісхак отримав м’яч у штрафному майданчику та точним ударом у нижній кут воріт скоротив відставання до мінімуму.

На 81-й хвилині Назарина мав шанс збільшити перевагу «гірників», але його удар зі штрафного з приблизно 25 метрів пройшов вище воріт. Уже за чотири хвилини момент української команди таки вдалося реалізувати. Після подачі у штрафний майданчик м’яч відскочив до Ісаке Сілви, і бразилець у падінні виконав ефектний удар ножицями. Бартош Мрозек вже нічим не міг зарадити – рахунок став 3:1 на користь «Шахтаря».

Ліга конференцій. 1/8 фіналу. Перший матч

«Лех» – «Шахтар» 1:3 (0:1)

Голи: Ісхак (70) – Марлон Гомес (36), Невертон (48), Ісаке Сілва (85)

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.