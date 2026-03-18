Клуб Серії А за 29 турів випустив на поле одного італійця на одну хвилину

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Клуб Серії А за 29 турів випустив на поле одного італійця на одну хвилину
«Комо» наразі посідає четверту сходину в Серії А
фото: Reuters

«Комо» робить ставку на легіонерів

Італійський клуб «Комо» став автором незвичного досягненням у Серії А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kickest.

«Комо» наразі посідає четверту сходину в Серії А. У складі команди за 29 ігор сезону на поле вийшов лише один італієць, який провів у грі 1 хвилину.

Цим гравцем став Едоардо Гольданіга, який вийшов на заміну у грі проти «Фіорентини» у вересні 2025 року.

Усі інші команди Серії А надали італійським футболістам мінімум 4 тисячі хвилин ігрового часу. Лідером за цим показником став клуб «Кальярі» – у ньому італійці провели понад 18 тисяч хвилин.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
