Усик назвав суперника, з яким хоче провести прощальний бій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Усик назвав суперника, з яким хоче провести прощальний бій
Усик: У моїй голові Тайсон Ф'юрі – це останній танець

Усик на професійному ринзі здобув 24 перемоги

39-річний чинний чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик підтвердив, що хоче провести прощальний поєдинок з британцем Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP News.

«У моїй голові Тайсон Ф'юрі – це останній танець», – заявив Усик.

Українець на професійному ринзі здобув 24 перемоги, з яких 15 – достроково. Олександр дебютував у професійному боксі у листопаді 2013 року.

Нагадаємо, Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном.

Як повідомлялося, нещодавно Олександр Усик вийшов на поле у товариському матчі «Полісся» проти канадського клубу «Ванкувер Вайткепс».

Він з’явився на полі у другому таймі під 17 номером за рахунку 2:0 на користь житомирського клубу. Олександр зіграв близько 15 хвилин. 

Матч так і закінчився з рахунком 2:0 на користь «Полісся».

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу. 

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначав Усик.

Варто зазначити, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

