Український тренер відмовився від роботи в Угорщині

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Український тренер відмовився від роботи в Угорщині
Після початку повномасштабного вторгнення Юрій Вернидуб відмовився від роботи у молдовському «Шерифі» та вирішив пройти службу в ЗСУ
фото: офіційний сайт ФК «Кривбас»

Раніше спеціаліст тренував «Металург», «Зорю» та «Кривбас»

Український фахівець Юрій Вернидуб, який залишив посаду головного тренера «Кривбаса» у травні 2025 року, міг отримати роботу за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TaToTaкe. 

Як повідомляє джерело, нещодавно Вернидуб відхилив пропозицію від невідомого клубу угорської першості. За інформацією джерела, причиною відмови стали політично-соціальні мотиви. Аналогічна ситуація виникла і під час переговорів з болгарським «Лудогорцем», який також був зацікавлений у послугах українця. Зазначається, що болгарський клуб навіть був готовий чекати на призначення тренера до кінця січня, попри погіршення результатів команди.

Головною перешкодою для Вернидуба стало його принципове рішення не виїжджати з України без спеціального дозволу або до досягнення 60-річного віку. Саме через це його перемовини з іноземними клубами не завершилися успіхом. Влітку на нього також чекали клуби з Азербайджану та Казахстану

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

