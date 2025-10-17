Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста світу
Вперше до топ-10 рейтингу Forbes потрапив Ламін Ямаль
У рейтингу найоплачуваніших футболістів світу за версією Forbes перше місце посів Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком».
40-річний португалець, який виступає за саудівський «Аль-Наср», у сезоні-2025/26 заробить $230 млн у клубі, а прибуток гравця від рекламних контрактів оцінюється в $50 млн. Таким чином, сумарний дохід Роналду оцінюється в $280 млн.
На другому місці опинився нападник «Інтер Майамі» Ліонель Мессі ($130 млн), а замкнув трійку форвард «Аль-Іттіхада» Карім Бензема ($104 млн).
Рейтинг найбільш високооплачуваний футболістів світу за версією Forbes (млн. доларів)
- Кріштіану Роналду («Аль-Наср», Португалія) 230 (дохід у клубі)+50 (рекламні контракти) = 280 (сума)
- Ліонель Мессі («Інтер Майамі», Аргентина) 60+70=130
- Карім Бензема («Аль-Іттіхад», Франція) 100+4=104
- Кіліан Мбаппе («Реал», Франція) 70+25=95
- Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті», Норвегія) 60+20=80
- Вінісіус Жуніор («Реал», Бразилія) 40+20=60
- Мохамед Салах («Ліверпуль», Єгипет) 35+20=55
- Садіо Мане («Аль-Наср», Сенегал) 50+4=54
- Джуд Беллінгем («Реал», Англія) 29+15=44
- Ламін Ямаль («Барселона», Іспанія) 33+10=43
Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
