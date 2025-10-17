Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста світу

40-річний Роналду у сезоні-2025/26 заробить $280 млн у клубі

Вперше до топ-10 рейтингу Forbes потрапив Ламін Ямаль

У рейтингу найоплачуваніших футболістів світу за версією Forbes перше місце посів Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком».

40-річний португалець, який виступає за саудівський «Аль-Наср», у сезоні-2025/26 заробить $230 млн у клубі, а прибуток гравця від рекламних контрактів оцінюється в $50 млн. Таким чином, сумарний дохід Роналду оцінюється в $280 млн.

На другому місці опинився нападник «Інтер Майамі» Ліонель Мессі ($130 млн), а замкнув трійку форвард «Аль-Іттіхада» Карім Бензема ($104 млн).

Рейтинг найбільш високооплачуваний футболістів світу за версією Forbes (млн. доларів)

Кріштіану Роналду («Аль-Наср», Португалія) 230 (дохід у клубі)+50 (рекламні контракти) = 280 (сума) Ліонель Мессі («Інтер Майамі», Аргентина) 60+70=130 Карім Бензема («Аль-Іттіхад», Франція) 100+4=104 Кіліан Мбаппе («Реал», Франція) 70+25=95 Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті», Норвегія) 60+20=80 Вінісіус Жуніор («Реал», Бразилія) 40+20=60 Мохамед Салах («Ліверпуль», Єгипет) 35+20=55 Садіо Мане («Аль-Наср», Сенегал) 50+4=54 Джуд Беллінгем («Реал», Англія) 29+15=44 Ламін Ямаль («Барселона», Іспанія) 33+10=43

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».