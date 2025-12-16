Гравець «Манчестер Сіті» зробив татуювання з написом російською мовою

Діаш на правій руці зробив татуювання «Стойкий мужик»

Захисник збірної Португалії з футболу та англійського «Манчестер Сіті» Рубен Діаш зробив татуювання на руці з написом російською мовою. Про це повідомляє «Главком».

Діаш на своїй сторінці в Instagram опублікував свою фотографію зі спини. На правій руці захисника видно напис «Стойкий мужик». Татуювання виконане в готичному стилі.

Татуювання гравця виконане в готичному стилі

28-річний Діаш виступає за «Манчестер Сіті» з 2020 року. Разом з клубом він ставав чотириразовим чемпіоном Англії, володарем кубка країни та Кубка англійської ліги, переможцем Ліги чемпіонів, володарем Суперкубку УЄФА, вигравав клубний чемпіонат світу.

У складі збірної Португалії Діаш провів 74 матчі, двічі вигравав Лігу націй.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3