Ребров прокоментував перемогу України над Ісландією

Ребров: Ми були командою, націленою на результат

Після матчу відбору чемпіонату світу з Ісландією у Варшаві головний тренер національної збірної України Сергій Ребров відповів на запитання журналістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Пане Сергію, вітаємо з перемогою! Дуже складний відбір – і психологічно, і емоційно. До 69-ї хвилини ви не зробили жодної заміни. Вас усе влаштовувало?

Не все влаштовувало, але я вважаю, що у нас були шанси, і ми були командою, націленою на результат. Першим замінили Єгора Ярмолюка, адже він багато попрацював ще в попередньому матчі з Францією. Загалом вважаю, що гравці, які з’явилися з лави, змогли освіжити гру. Наприкінці зустрічі ми створили дуже гарні моменти й реалізували їх.

До 80-ї хвилини складалося враження, що б’ємося головою об ісландську стіну. Що стало переломним у досягненні потрібного результату?

Як я казав перед матчем, ісландці зіграли інакше, ніж у першій зустрічі. Вважаю, це наша заслуга. Ми пресингували, показували, що хочемо виграти. Але вони захищалися дуже щільно, було важко знайти простір. Моменти виникали переважно після дальніх ударів. Після замін ми змогли посилити пресинг, більше навантажували штрафний майданчик – і це дало результат. Але це заслуга всіх. З першої хвилини всі гравці віддавалися грі максимально.

Ви не стримували емоцій після фінального свистка, навіть зробили швидкий ривок…

Якщо пам’ятаєте матч «Динамо» – «Шахтар» у Кубку України, коли ми в серії пенальті програвали два м’ячі, але врешті виграли фінал, то після того свистка я біг навіть швидше. Сьогодні п’ятий рефері сказав, що я біг швидше, ніж коли грав за «Тоттенгем». Це емоції. Мені здається, якби у вас була можливість після матчу зробити щось подібне, ви теж би не втрималися.

Прокоментуйте гру Олександра Зубкова, якого спершу визнали найкращим правим вінгером чемпіонату Туреччини, а сьогодні він забив переможний гол.

Сьогодні він грав не на своїй позиції, але зробив усе для перемоги й у кінці забив дуже важливий м’яч. Якщо згадати матч з Азербайджаном, який також був дуже складним, – тоді він зробив гол, віддавши асист на Судакова.

У мене взагалі немає жодного питання до гравців, які приїжджають у національну команду. Усі працюють на максимумі. Сьогодні дійсно була команда, і я не хочу виділяти когось одного.

Для Єгора Ярмолюка це перший цикл у національній збірній, але вже важко уявити його не гравцем основи. Прокоментуйте його гру нині й загалом у відборі.

Я задоволений його прогресом і грою. Він отримує більше практики у «Брентфорді», майже постійно виходить у старті. Він реально прогресує і стає важливим гравцем для національної команди. Сьогодні він грав трохи вище, ніж зазвичай, і довів, що може зіграти в середині поля будь-де.

Сьогодні всі були дуже зарядженими. Це ви так мотивували футболістів?

Мені здається, що цього разу журналісти працювали як мотиватори. Такий був ажіотаж – і хейт, і багато дописів. Футболісти все це читають. Можливо, вони були чимось ображені. Або навпаки хотіли довести, що ця збірна має шанси потрапити на чемпіонат світу. Тому дякую вам, що допомогли.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

