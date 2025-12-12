Головна Спорт Новини
Боротьба триває: усі результати Ліги конференцій за 11 грудня

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Минулого року вірменський клуб був одним з аутсайдерів Ліги конференцій, зараз же він має шанси на написання нової сторінки у своїй історії
фото: ФК «Ноа»

Перед заключним туром майже всі команди перебувають у невизначеному турнірному становищі

Завершилися матчі п'ятого з шести ігрових днів попереднього етапу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком»

Якщо минулого туру від українських команд або клубів з гравцями з України було 75% позитивних новин, то цього разу їх лише 25%: силами «Шахтаря», який здолав мальтійський «Хамрун» (2:0), вболівальники отримали єдину перемогу на тлі поразок «Динамо» від «Фіорентини» (1:2), «Університаті» з Олександром Романчуком і Павлом Ісенком від «Славії» (1:2) та Слована Данила Ігнатенка від «Шкендії» (0:2). 

Незважаючи на це, у четвер низка матчів мали боротьбу та інтригу до останнього. Зокрема, шведський «Геккен» на четвертій хвилині компенсованого часу відібрав два очки у кіпріотського «АЕК Ларнака», який до цього не пропустив жодного разу. Це суттєво вплинуло на команду, яка втратила сім місць через нічию та опустилася на десяте місце. Іншим відкриттям туру став клуб «Ноа» з Вірменії, який здобув важливу для себе перемогу над «Легією» (2:1)  з двох аспектів. По-перше, він продовжує боротьбу за плейоф і має гарні шанси там закріпитися; по-друге, він вибив з боротьби «Легію», яка з єдиними трьома очками від перемоги над Шахтарем точно не пройде до наступного етапу. 

Щодо інших турнірних перспектив, то першим клубом, який забезпечив собі вихід до 1/8 фіналу напряму, став французький «Страсбург», який після мінімальної перемоги над Абердіном точно увійде до вісімки найсильніших першого етапу. Близьким до цього є і український «Шахтар», якому треба буде здобути нічию з «Рієкою». Однак легким це завдання не буде, адже хорвати і самі мають теоретичні шанси на топ-8 у разі перемоги та невдалі виступи конкурентів. Найбільш неочікуваним у трійці найсильніших є польський Ракув, який жодного разу не виходив з групи в єврокубках, а тепер може потрапити до шістнадцяти найкращих команд Ліги конференцій.

Неприємними є новини щодо проходу іншої української команди, Динамо: кияни покидають турнір достроково, адже вони вже поступаються 24-му місцю, яким є гібралтарський Лінкольн Ред Імпс, уже чотирма очками, які неможливо відіграти за один тур. Проте боротьба за останні прохідні місця буде й без того цікавою: вісім команд йдуть у межах двох очок, тому навіть ісландський «Брейдаблік», який номінально є найменш імовірним з варіантів на прохід до плейоф, може зачепитися з не настільки мотивованим «Страсбургом» і увірватися в останній вагон. 

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. П'ятий тур

«Фіорентина» – «Динамо» 2:1 (1:0)

Голи: Кін, 18, Гудмундссон, 74 – Михайленко, 55

«Хамрун» – «Шахтар» 0:2 (0:0)

Голи: Мейрелліш, 61, Ісаке Сілва, 64

«Університатя» – «Спарта Прага» 1:2 (0:1)

Голи: Нсімба, 79 – Ррахмані, 50, Ринеш, 89

«Шкендія» – «Слован» 2:0 (2:0)

Голи: Байрич (автогол), 33, Спагіу, 45+1

«Брейдаблік» – «Шемрок» 3:1 (1:1)

Голи: Маргейрссон, 35, Омарссон, 74, Йонссон, 90+2 – Берк, 32

«Геккен» – «АЕК Ларнака» 1:1 (0:0)

Голи: Гаммар, 90+4 – Геландер, 65

«Дріта» – «АЗ Алкмар» 0:3 (0:1)

Голи: Мейнанс, 17, Дженсен, 58, Садік, 90

«Ноа» – «Легія» 2:1 (0:1)

Голи: Матеус, 57, Мулахусейнович, 84 – Райович, 3

«Самсунспор» – «AEK Афіни» 1:2 (1:0)

Голи: Мукуді (автогол), 4 – Марін, 52, Койта, 64

«Ягеллонія» – «Райо Вальєкано» 1:2 (1:1)

Голи: Імас, 44 – Камельйо, 6, Пача, 51

«Абердін» – «Страсбург» 0:1 (0:1)

Голи: Годо, 35

«КуПС» – «Лозанна» 0:0 (0:0)

«Лех» – «Майнц» 1:1 (1:1)

Голи: Ісхак, 41 – Кавасакі, 28

«Лінкольн Ред Імпс» – «Сигма» 2:1 (1:1)

Голи: Коутний (автогол), 19, Позо, 73 – Вашулін, 8

«Ракув» – «Зріньськи» 1:0 (1:0)

Голи: Брунес, 45+5

«Рієка» – «Цельє» 3:0 (0:0)

Голи: Аду Аджей, 56, Петрович, 71, Фрук, 78

«Рапід» – «Омонія» 0:1 (0:1)

Голи: Неофіту, 19

«Шелбурн» – «Кристал Пелес» 0:3 (0:3)

Голи: Уче, 11, Нкетіа, 25, Піно, 37

Нагадаємо, що минулого ігрового тижня ситуація в таблиці була геть іншою. Після чотирьох турів з десятьма очками з дванадцяти можливих на перших двох місцях розташувалися «Самсунспором» (який опустився на п'яте місце після поразки від АЕК) та «Страсбург». Косоварська «Дріта», яка входила до вісімки найсильніших після перемоги над «Шкендією» (1:0), опустилася на одинадцять позицій і вже не є впевненим кандидатом на прохід. Закривала зону плейоф хорватська «Рієка» з п'ятьма очками, яка піднялася на десять позицій. 

