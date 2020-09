В результаті авіаударів ВПС Афганістану загинули 12 цивільних

Військові повідомили, що їм вдалося ліквідувати 40 бойовиків радикального руху

В результаті авіаударів ВПС Афганістану по базі Талібану загинули щонайменше 12 мирних жителів, ще десять – отримали поранення.

Про це повідомляє Укрінформ.

Відзначається, що трагедія трапилася в північній провінції Кундуз. У військовому відомстві повідомили, що їм вдалося ліквідувати 40 бойовиків радикального руху. При цьому інформацію про загиблих цивільних осіб військові не підтвердили, але підкреслили, що ведеться розслідування.

Dozens of civilians have been killed and wounded in Afghan AF airstrikes today in Kunduz, as per local reports. #Afghanistan pic.twitter.com/IOzMK4T2OI