В результаті авіаударів ВПС Афганістану загинули 12 цивільних



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Фото Reuters

Військові повідомили, що їм вдалося ліквідувати 40 бойовиків радикального руху

В результаті авіаударів ВПС Афганістану по базі Талібану загинули щонайменше 12 мирних жителів, ще десять – отримали поранення.

Про це повідомляє Укрінформ.

Відзначається, що трагедія трапилася в північній провінції Кундуз. У військовому відомстві повідомили, що їм вдалося ліквідувати 40 бойовиків радикального руху. При цьому інформацію про загиблих цивільних осіб військові не підтвердили, але підкреслили, що ведеться розслідування.

Dozens of civilians have been killed and wounded in Afghan AF airstrikes today in Kunduz, as per local reports. #Afghanistan pic.twitter.com/IOzMK4T2OI — FJ (@Natsecjeff) September 19, 2020

Нагадаємо, 18 серпня, щонайменше 17 людей були поранені під час ракетних обстрілів у місті Кабул у вівторок вранці, коли президент Аафганістану покладав вінок до Мінарету незалежності, щоб відзначити День незалежності країни.

Як повідомлялося, минулої доби, 19 вересня, бойовики на Донбасі тричі порушили домовленості про режим тиші. Внаслідок ворожого пострілу військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу.