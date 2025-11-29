Головна Київ Новини
На Київщині рятувальники витягли з-під завалів кошеня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Київщині рятувальники витягли з-під завалів кошеня
Тваринка майже десять годин залишалася під важкою плитою перекриття, не маючи можливості вибратися самостійно
фото: ДСНС Київщини/Telegram

Тварина провела у пастці майже 10 годин

У Київській області врятували кошеня, яке опинилося у пастці під час удару РФ. Пухнастик майже 10 годин перебував під плитою перекриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Рятувальники працювали на місці удару по селищу Хотів, де внаслідок ворожого обстрілу було частково зруйновано приватний житловий будинок, коли виявили під завалами налякане кошеня.

«Тваринка майже десять годин залишалася під важкою плитою перекриття, не маючи можливості вибратися самостійно. Під час розбору конструкцій рятувальники почули тихе нявкання та оперативно визначили місце, де могло перебувати кошеня», – розповіли у ДСНС.

Повільно та виважено фахівці ДСНС підійняли фрагмент плити та створили безпечний простір для порятунку. Кошеня було налякане, та, на щастя, неушкоджене. Його дістали з-під уламків й передали місцевим мешканцям.

На Київщині рятувальники витягли з-під завалів кошеня фото 1

ДСНС продовжує працювати на місці руйнування, ліквідовуючи наслідки чергового підступного удару Росії.

Як відомо, Київська область пережила масовану атаку, яка призвела до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед населення. За останньою інформацією, внаслідок російського обстрілу загинула 1 людина, а більше десяти осіб отримали поранення. 

Нагадаємо, столиця України переживає наслідки безжальної повітряної атаки, здійсненої Росією сьогодні вночі та вранці. Зокрема у Дарницькому районі внаслідок удару виникли пожежі, які перетворили затишні квартири на чорні вигорілі руїни. 

