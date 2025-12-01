Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін
фото: Білий дім

Трамп зазначив, що переговори «просуваються добре»

Президент США Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо можливості укладення угоди для припинення війни в Україні, заявивши, що є «хороший шанс» на досягнення мирної угоди. Ці коментарі він зробив, відповідаючи на питання журналістів на борту Air Force One після переговорів між американськими та українськими посадовцями в Південній Флориді, пише «Главком».

Трамп зазначив, що переговори «просуваються добре», і що основною метою є «запобігання вбивствам людей».

Президент також додав, що Росія, ймовірно, хоче, щоб конфлікт закінчився, і висловив надію на укладення угоди: «Я думаю, що є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду». Він сказав, що розмовляв з державним секретарем Марко Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткоффом після переговорів.

«Я розмовляв з ними, і в них все добре. В України є деякі складні проблеми, але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося», – сказав Трамп.

Нагадаємо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. CNN раніше повідомляв, що на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні.

Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з америнською стороною.

«Сьогодні після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати. Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України», – написав президент.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів. 

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.

Читайте також:

Теги: росія Дональд Трамп переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп ставить на фронт?
Трамп і Зеленський: зустріч, що визначить хід війни
24 листопада, 12:12
Мирні переговори. Ми втратили головний козир
Мирні переговори. Ми втратили головний козир
20 листопада, 08:11
Зеленський: Він (Путін – «Главком») не може створити напруженість у нашому суспільстві ніяким іншим способом
Зеленський пояснив, чому Росія атакує енергетику
10 листопада, 01:49
Складність «мирного плану» може відкласти його підписання на рік
Узгодження «мирної угоди» між Україною та РФ може затягнутися на рік – WP
21 листопада, 18:31
Поліція повідомила про підозру жительці Ірпеня, яку затримали за фактом умисного вбивства свого чоловіка
Посварилися через Росію. У Києві жінка зарізала чоловіка під час шинкування капусти
26 листопада, 16:54
Трамп попередив Мадуро про можливі силові заходи, якщо він не покине посаду
WSJ: Трамп попередив Мадуро про можливі силові заходи, якщо він не покине посаду
Вчора, 04:20
Саютіна (ліворуч) 29 лютого 2024 року відвідала пропагандистський захід
Міжнародний союз ковзанярів перевірить відвідування нейтральною росіянкою виступу Путіна
4 листопада, 19:03
Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська
Зеленський заявив про провал планів Путіна у Покровську та Куп’янську
15 листопада, 20:58
Путін у розмові з Ердоганом назвав пропозиції США «прийнятною основою» для миру
Путін у розмові з Ердоганом назвав пропозиції США «прийнятною основою» для миру
24 листопада, 15:16

Політика

Трамп відповів, чи має він дедлайн для Путіна щодо закінчення війни
Трамп відповів, чи має він дедлайн для Путіна щодо закінчення війни
Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін
Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін
Зеленський підкреслив конструктив у переговорах з американською стороною
Зеленський підкреслив конструктив у переговорах з американською стороною
Рубіо повідомив, якою має бути роль Росії у перемовинах щодо миру
Рубіо повідомив, якою має бути роль Росії у перемовинах щодо миру
Мирні перемовини у США. Сторони обговорили найделікатніші питання – CNN
Мирні перемовини у США. Сторони обговорили найделікатніші питання – CNN
Нетаньягу просить про помилування у президента Ізраїлю
Нетаньягу просить про помилування у президента Ізраїлю

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua