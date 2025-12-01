Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін

Трамп зазначив, що переговори «просуваються добре»

Президент США Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо можливості укладення угоди для припинення війни в Україні, заявивши, що є «хороший шанс» на досягнення мирної угоди. Ці коментарі він зробив, відповідаючи на питання журналістів на борту Air Force One після переговорів між американськими та українськими посадовцями в Південній Флориді, пише «Главком».

Трамп зазначив, що переговори «просуваються добре», і що основною метою є «запобігання вбивствам людей».

Президент також додав, що Росія, ймовірно, хоче, щоб конфлікт закінчився, і висловив надію на укладення угоди: «Я думаю, що є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду». Він сказав, що розмовляв з державним секретарем Марко Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткоффом після переговорів.

«Я розмовляв з ними, і в них все добре. В України є деякі складні проблеми, але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося», – сказав Трамп.

Нагадаємо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. CNN раніше повідомляв, що на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні.

Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з америнською стороною.

«Сьогодні після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати. Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України», – написав президент.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів.

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.