Удари по Запоріжжю, злив розмови Віткоффа та Ушакова: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Удари по Запоріжжю, злив розмови Віткоффа та Ушакова: головне за ніч
Наслідки удару по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

«Главком» зібрав головні події ночі проти 26 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками, спецпредставник Трампа Стів Віткофф потрапив у скандал через злив розмови з радником Путіна, американський президент зробив нові заяви щодо війни в Україні, у РФ пролунали вибухи.

РФ атакувала Запоріжжя

У ніч на 26 листопада російська терористична армія масовано атакувала безпілотниками Запоріжжя.  Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров уточнив, що внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.

Відомо, що дванадцять людей постраждали внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. 

Злита розмова Віткоффа та Ушакова

Bloomberg опублікував розмову Віткоффа, Дмітрієва та Ушакова, на якій спецпредставник Трампа давав поради Росії, як краще подавати свої пропозиції щодо мирної угоди американському президенту.

У телефонній розмові, яка відбулася 14 жовтня і тривала трохи більше п'яти хвилин, спецпосланець Трампа Стів Віткофф надав поради Юрію Ушакову, головному помічнику президента Росії Володимира Путіна із зовнішньої політики. Зокрема, Віткофф пропонував організувати телефонну розмову між Трампом і Путіним до візиту Володимира Зеленського до Білого дому того ж тижня, а також використати угоду щодо Гази як допоміжний аргумент.

Згідно з іншим записом, 29 жовтня Дмитрієв та Ушаков обговорювали телефоном російською мовою, наскільки рішуче Москві слід наполягати на своїх вимогах у мирній пропозиції.

Ушаков виступав за те, щоб у своїх пропозиціях Білому дому вони вимагали «максимум». Він висловив занепокоєння, що США можуть невірно витлумачити будь-які пропозиції, щось вилучити, а потім заявити про наявність угоди, що може поставити під загрозу завершення переговорів.

До слова, спецпредставник президента Росії Кирил Дмитрієв заперечив достовірність оприлюдненої агентством Bloomberg розшифровки телефонних переговорів. Йдеться про розмови Юрія Ушакова зі Стівом Віткоффом, а також розмову самого Дмитрієва.

Вибухи у Чуваській Республіці у РФ

Вночі 26 листопада безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації.

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи, після яких з'явилося задимлення та пожежа. Ймовірно, було влучання у ВНІІР, який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії. 

Трамп висловився щодо українських територій

Президент США Дональд Трамп заявив, що лінія фронту в Україні рухається в одному напрямку, і через це Росія може військовим шляхом захопити ті самі території, які передбачав передати початковий мирний план Сполучених Штатів. 

Під час розмови журналісти зазначили, що багато республіканців вважали початковий американський план надто сприятливим для Росії. Трамп відповів, що це був не готовий план, а лише концепція або карта. «Ні, це була просто карта. Це не був план. Це була концепція. А звідти вони беруть кожен із 28 пунктів, і потім ви доходите до 22», – сказав президент США. Він додав, що багато пунктів вже було вирішено, і вирішено дуже вдало.

Трамп заявив, що з Європою обговорюють гарантії безпеки для України 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа відіграватиме значну роль у гарантіях безпеки для України, які розглядаються в рамках американського мирного плану щодо завершення війни. 

Трампу було поставлене питання щодо гарантій безпеки та вступу України до НАТО. У відповідь він зазначив, що це питання наразі опрацьовується спільно з Європою.

Трампа виправдав Віткоффа 

Президент США Дональд Трамп прокоментував розшифровку Bloomberg, в якій спецпредставник Стів Віткофф радить російським офіційним особам, як краще сподобатися та привернути на свій бік американського лідера. За словами Трампа, у таких діях немає нічого незвичайного.

