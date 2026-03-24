Родніна: Жодна країна світу не має таких програм підтримки населення

Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980 роки), а нині одіозна депутат Держдуми РФ Ірина Родніна, у розмові з пропагандистами заявила, що іноземці можуть позаздрити соціальним програмам у Росії. Про це повідомляє «Главком».

«У чому іноземці можуть нам заздрити? Напевно, нашим дуже великим соціальним програмам. Жодна країна світу не має таких програм підтримки населення. Там також є, але не в такій кількості. Особливо, якщо це стосується материнства, людей похилого віку та молоді, принаймні для здобуття освіти», – сказала Родніна.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.