Безпілотники атакували Новоросійськ: горить порт та нафтовий термінал

У Новоросійську пролунали десятки сильних вибухів

У ніч на 2 березня безпілотники атакували портову інфраструктуру у місті Новоросійськ у Краснодарському краї Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві жителі повідомляють про десятки потужних вибухів, які розпочалися після дев'ятої вечора. Також повідомляють про пожежу в одному із районів.

За попередньою інформацією, в Новоросійську активно палає порт та нафтовий термінал після прильотів ударних дронів.

Паралельно з цим про звуки вибухів та тривогу повідомляють мешканці Анапи та Краснодара.

Як відомо, у ніч на 22 лютого над російськими містами Саратов та Енгельс пролунала серія з близько десяти потужних вибухів.

За свідченнями місцевих мешканців, гучні звуки почали лунати близько другої години ночі, а найбільшу активність зафіксували в південній частині регіону, де від ударної хвилі масово спрацьовували сигналізації на автомобілях. Очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі над річкою Волгою.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ.

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу.