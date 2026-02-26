Російський дрон наблизився до атомного авіаносця Франції

Шведські військові застосували засоби РЕБ під час навчань НАТО Orion-26 після появи БпЛА РФ біля авіаносця під назвою «Шарль де Голль»

Збройні сили Швеції застосували засоби радіоелектронної боротьби проти російського безпілотника, який наблизився до французького атомного авіаносця «Шарль де Голль», пришвартованого у Мальме. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведського мовника SVT.

Інцидент стався під час проведення навчань НАТО Orion-26. За даними журналістів, російський дрон злетів із корабля РФ, що перебував неподалік, і почав рухатися у напрямку французького авіаносця. Шведські військові зафіксували появу безпілотника та розпочали операцію з його глушіння. Після застосування засобів радіоелектронної боротьби дрон зник із зони спостереження.

Наразі залишається невідомим, чи повернувся безпілотник на російський корабель, чи впав у море. Офіційні структури деталі інциденту не розкривають.

Французький атомний авіаносець «Шарль де Голль» перебуває у порту Мальме вже кілька днів у межах навчань НАТО, які спрямовані на відпрацювання взаємодії союзників у Балтійському регіоні.

Раніше, військова розвідка та служба безпеки Швеції у щорічному звіті заявили, що Росія залишається головною військовою загрозою для країни та Північноатлантичного альянсу, а її дії можуть призвести до небезпечної ескалації.

У звіті зазначено, що Москва демонструє дедалі агресивнішу поведінку, яка створює ризики для безпеки регіону Балтійського моря та всієї євроатлантичної спільноти. У розвідці Швеції підкреслили, що Росія застосовує широкий спектр інструментів тиску: від військових провокацій до гібридних операцій.