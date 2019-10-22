Одна з найсильніших українських атлеток провалилася в Китаї через слизьку поверхню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Климець збиралася завершити сезон трохи інакше Фото з соцмереж

Ірина Климець вибачилася за невдачу

Українська метальниця молота Ірина Климець, котра на цьогорічному чемпіонаті світу в Досі посіла п’яте місце, тричі побивши особистий рекорд, невдало виступила на Всесвітніх іграх серед військових, які цими днями тривають в Ухані (Китай).

«Змагальний сезон закінчено. Це спорт і тут трапляється все, - написала спортсменка у себе в соцмережах. - Сьогодні хочу вибачитися перед всіма. Знаю, що ви чекали золота. Не люблю, коли виправдовуються, то я не оправдовуюся, а просто хочу пояснити сьогоднішні результати.

Розпочала я змагання з падіння в першій розминочній спробі, другу розминочну я розпочинала крутитися три рази (так і не змогла зробити чотири оберти). Всі три змагальні спроби, як я не старалася, так і не змогла прокрутити 4 оберти.

Ні це не змагальний мандраж, це не проблеми в техніці. Я зараз знаходжуся в чудовій фізичній формі і мої тренери це чудово знають і бачать. Ні, це не сильний дощ, який постійно падав.

Це просто нереально слизький сектор. Метала в своїй кар’єрі в швидкісних, слизьких секторах, коли вони були мокрі від дощу. Але такого я ще не пробувала. Це добре розуміють дівчата, які були сьогодні зі мною в секторі. І глядачі, які бачили що творилося в секторі і скільки було падінь. Без перебільшення, скажу, що сектор був як лід. Як не намагалася, навіть не могла зафіксувати ноги під час розмахування, не говорячи вже про закрутку.

Низький уклін дівчатам, які сьогодні змогли зробити хоча б одну результативну спробу. Перше місце – 69 метрів, друге – 68, третє – 67. Це дівчата, які метали за 76 метрів і всі призери дорослого чемпіонату світу.

Звичайно, я розчарована. Але не в собою. Я знаю свої сили, знаю, що я сильна і вірю в себе. Розчарована, що так склалися обставини і на такій ноті завершую змагальний сезон».

Також Ірина Климець підбила підсумки сезону-2019 загалом.

«Безперечно, 2019 рік поки став моїм найуспішнішим у кар’єрі, - пише спортсменка. – Я п’ять разів оновлювала свій особистий рекорд, виконала олімпійський норматив, потрапила у топ-5 найсильніших метальниць на чемпіонаті світу. Попереду плідна і важка підготовка до олімпійського сезону».