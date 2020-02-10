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    Новини

    Одного з найкращих футболістів світу звинуватили в сутенерстві

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    Дівчина Наджіла не дає Неймарові спокою - Одного з найкращих футболістів світу звинуватили в сутенерстві
    Дівчина Наджіла не дає Неймарові спокою
    UA-Футбол

    Неймар вочевидь матиме проблеми з законом

    Бразильська модель Наджіла Тріндаде, яка торік звинувачувала нападника «Парі Сен-Жермен» Неймара в зґвалтуванні, готує новий позов до бразильця, повідомляє UOL Esporte.

    За даними джерела, дівчина збирається звинуватити футболіста в організації мережі VIP-проституції. Тріндаде стверджує, що жінки з Бразилії відправляються до Франції, де їх використовують для надання секс-послуг. Поки невідомо, які докази збирається пред'явити модель.

    trindade
    Наджіла Тріндаде

    У 2019 році  Тріндаде заявила, що Неймар зґвалтував її в паризькому готелі. Футболіст не заперечив факту статевого акту з моделлю, але стверджував, що все відбулося за обопільної згоди. Пізніше справа була закрита за відсутності доказів провини гравця.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ проституція ФК Парі Сен-Жермен Неймар
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