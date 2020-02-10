Одного з найкращих футболістів світу звинуватили в сутенерстві



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Дівчина Наджіла не дає Неймарові спокою UA-Футбол

Неймар вочевидь матиме проблеми з законом

Бразильська модель Наджіла Тріндаде, яка торік звинувачувала нападника «Парі Сен-Жермен» Неймара в зґвалтуванні, готує новий позов до бразильця, повідомляє UOL Esporte.

За даними джерела, дівчина збирається звинуватити футболіста в організації мережі VIP-проституції. Тріндаде стверджує, що жінки з Бразилії відправляються до Франції, де їх використовують для надання секс-послуг. Поки невідомо, які докази збирається пред'явити модель.

Наджіла Тріндаде

У 2019 році Тріндаде заявила, що Неймар зґвалтував її в паризькому готелі. Футболіст не заперечив факту статевого акту з моделлю, але стверджував, що все відбулося за обопільної згоди. Пізніше справа була закрита за відсутності доказів провини гравця.

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