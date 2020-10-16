Офіційно: у Львові створили вже третій футбольний клуб «Карпати»



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Ще одні «Карпати» відроджуватимуться на чолі зі Степаном Юрчишиним та Андрієм Тлумаком (видно голову в правому куті) Світлина - Перша приватна бастурмарня

На чолі колективу стануть Степан Юрчишин та Андрій Тлумак

14 жовтня у Львові зареєстровано ТзОВ «ФК «Карпати». Його генеральним директором призначений один із найкращих бомбардирів у складі тих «Карпат», які були колись, Степан Юрчишин, а спортивним директором/головним тренером – воротар команди на зламі перших двох десятиліть 2000-х Андрій Тлумак.

Засновником ТОВ «ФК «Карпати» виступило підприємство «Західний Буг» із внеском у статутний капітал у розмірі 1 000 000 гривень.

У новоствореному клубі обіцяють провести прес-конференцію і надати інформацію щодо подальшої діяльності та розвитку.

Керівництво підприємства «Західний Буг» заявляє про очікувану зміну складу учасників ТзОВ «ФК «Карпати» у зв'язку з долученням інших львівських підприємств до статутного капіталу, а також підготовку до перетворення товариства на акціонерне.

Свідоцтво про реєстрацію вже є на сайті мін'юсту

Передував реєстрації ТзОВ відкритий лист за підписом капітанів та знакових особистостей «Карпат» різних років. У ньому пролунало декілька фактів, які ставлять під сумнів чесність тих, хто стоїть за нинішнім клубом із другої ліги.

«Останніми роками всіх нас непокоїть ситуація з львівськими «Карпатами», яким в різні періоди ми віддали частинку свого життя. Тривалий конфлікт між двома співвласниками та фінансові негаразди клубу призвели до скандального виключення клубу зі змагань в останньому сезоні Прем'єр-ліги та переведення в найнижчий клас професіонального футболу.

Майже всі гравці основи покинули команду і сьогодні вона опинилась вже на дні Другої ліги, програла 4 з 5 стартових матчів. Минулого тижня клуб буквально викинули з бази в Брюховичах, на якій він тренувався останні десятиліття, і тепер там вже хазяйнує інша місцева команда. Задля порятунку бази, виховання талановитих юних футболістів, дитячо-юнацьку футбольну школу клубу прийняли на баланс міста.

Нагадаємо, що влітку в другу лігу заявилися двоє інших «Карпат», до фінансування яких причетний нинішній президент клубу Олег Смалійчук. При цьому одні «Карпати» квартируються у Галичі, а матчі проводять у Бурштині на Івано-Франківщині, а інші «прописані» у Львові. Ті другі начебто вважаються основними, але нинішнє керівництво клубу заварило комедію навколо передачі рамочки з гербом фанатам. Таким чином менеджмент «Карпат» начебто намагається спонукати відмовитися від своїх 50% прав на клуб одного зі співвласників – Ігоря Коломойського. Однак поки ця дивна схема не працює.

Останньою крапкою в цій «історії» стала для нас відмова клубу від традиційного логотипу із золотим левом на зеленому тлі. Нам відомо про неодноразові пропозиції теперішнім власникам клубу про фінансову допомогу чи купівлю клубу від місцевого бізнесу, але всі вони залишилися без відповіді. Ми не розуміємо причини такого ставлення власників до клубу, але ми бачимо результат їхніх дій — легендарний клуб майже знищений.

Ми не можемо в цій ситуації стояти осторонь. Серед нас ті, хто в далекому 1963 році брав участь у створенні та становленні клубу, вів команду до перемоги в Кубку колишнього СССР в 1969-му, виборював бронзові медалі в чемпіонаті незалежної України 1998-му та боровся за вихід у груповий турнір Ліги Європи в 2010-му.

Ми не бачимо іншого виходу з цієї ситуації, як відродження легендарної команди з нової чистої сторінки. Команди з серцем лева та завжди вірними вболівальниками, з фінансуванням від чесного і прозорого бізнесу та підтримкою громади Львова.

І якщо для цього знову треба пройти весь шлях становлення клубу, кожен з нас, де б він сьогодні не перебував, готовий передати відродженому клубу весь свій досвід, справжній карпатський дух та віру у перемогу. «Карпатам» у Львові — бути!»

Лист підписали Ігор Кульчицький, капітан команди (1968-1973); Ростислав Поточняк, капітан команди (1976-1977); Степан Юрчишин, капітан команди (1980-1981, 1990-1991); Олександр Чижевський — капітан команди 1994-1999); Андрій Тлумак, капітан команди (2002, 2006-2007, 2009-2012); Ігор Худоб’як, капітан команди (2010-2013, 2016-2017); Мирон Маркевич, головний тренер (1996-1998, 2001-2002, 2002-2004).

Нагадаємо, що влітку в другу лігу заявилися двоє інших «Карпат», до фінансування яких причетний нинішній президент клубу Олег Смалійчук. При цьому одні «Карпати» квартируються у Галичі, а матчі проводять у Бурштині на Івано-Франківщині, а інші «прописані» у Львові. Ті другі начебто вважаються основними, але нинішнє керівництво клубу заварило комедію навколо передачі рамочки з гербом фанатам. Таким чином менеджмент «Карпат» начебто намагається спонукати відмовитися від своїх 50% прав на клуб одного зі співвласників – Ігоря Коломойського. Однак поки ця дивна схема не працює.