Офіцер Повітряних Сил став найсильнішою людиною в світі (фото)

Військовий виборов перше місце на чемпіонаті Європи зі стронгмену

З 16 по 18 вересня в іспанському місті Севілья відбувся чемпіонат Європи зі стронгмену Arnold Classic Europe. У категорії до 110 кг після п'яти виснажливих вправ «золото» здобув офіцер Збройних Сил України, майор Повітряних Сил Віталій Герасимов із Дніпра. Як повідомили у Федерації стронгмену України, наша збірна команда була представлена чотирма атлетами.

«Попри всі складнощі, наша команда приємно вразила організаторів змагань», – зазначили у федерації.

3 фото На весь екран





Турнір Arnold Classic Europe – один із найвідоміших чемпіонатів у світі серед стронгменів, започаткований Арнольдом Шварценеггером.

Загалом у медальному заліку Чемпіонату Європи зі стронгмену 2022 українці стали найкращими.

Нагадаємо, у березні українець Олексій Новіков переміг на міжнародних змаганнях із силової атлетики World’s Ultimate Strongman – Strength Island.

