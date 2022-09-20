Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Офіцер Повітряних Сил став найсильнішою людиною в світі (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Офіцер Повітряних Сил став найсильнішою людиною в світі (фото)
Майор Герасимов приніс Україні золоту медаль та перше місце  
фото: Федерація стронгмену України

Військовий виборов перше місце на чемпіонаті Європи зі стронгмену 

З 16 по 18 вересня в іспанському місті Севілья відбувся чемпіонат Європи зі стронгмену Arnold Classic Europe. У категорії до 110 кг після п'яти виснажливих вправ «золото» здобув офіцер Збройних Сил України, майор Повітряних Сил Віталій Герасимов із Дніпра. Як повідомили у Федерації стронгмену України, наша збірна команда була представлена чотирма атлетами.

«Попри всі складнощі, наша команда приємно вразила організаторів змагань», – зазначили у федерації. 

3 фото
На весь екран

Турнір Arnold Classic Europe – один із найвідоміших чемпіонатів у світі серед стронгменів, започаткований Арнольдом Шварценеггером. 

Загалом у медальному заліку Чемпіонату Європи зі стронгмену 2022 українці стали найкращими.

Офіцер Повітряних Сил став найсильнішою людиною в світі (фото) фото 1

Нагадаємо, у березні українець Олексій Новіков переміг на міжнародних змаганнях із силової атлетики World’s Ultimate Strongman – Strength Island.
 

Теги: золото спорт

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звільнення спортсменів з полону: Зеленський провів перемовини з президентом УЄФА
Звільнення спортсменів з полону: Зеленський провів перемовини з президентом УЄФА
Вчора, 15:44
Гонорар за змагання спортсмен витратить на закупівлю бронежилетів
Стронгмен Олексій Новіков передасть весь свій гонорар українській армії
5 березня, 20:59
Кременчуцькі силачі встановили рекорд України
Українські стронгмени протягнули 330-тонний баркас на рекордну відстань
6 вересня, 2021, 10:12

Новини

Офіцер Повітряних Сил став найсильнішою людиною в світі (фото)
Офіцер Повітряних Сил став найсильнішою людиною в світі (фото)
Білорусь складе компанію РФ: збірна не допущена до участі в Євро-2024 
Білорусь складе компанію РФ: збірна не допущена до участі в Євро-2024 
РФ відсторонено від чемпіонату світу з дзюдо
РФ відсторонено від чемпіонату світу з дзюдо
Збірна РФ не допущена до участі в Євро-2024 
Збірна РФ не допущена до участі в Євро-2024 
Збірна України з футзалу виграла Кубок трьох націй
Збірна України з футзалу виграла Кубок трьох націй
Українець Михайлюк продовжить кар'єру в НБА
Українець Михайлюк продовжить кар'єру в НБА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
«Зміни незворотні». Соратник Путіна виступив із цинічною заявою про «референдуми»
104K
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
77K
Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю
61K
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у Раді
27K
Журналісти з’ясували, скільки в’язнів уже завербувала ПВК «Вагнера»
25K
Соцмережі передбачили, хто може стати президентом після Путіна

Новини

Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Вчора, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту