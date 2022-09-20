Офіцер Повітряних Сил став найсильнішою людиною в світі (фото)
Військовий виборов перше місце на чемпіонаті Європи зі стронгмену
З 16 по 18 вересня в іспанському місті Севілья відбувся чемпіонат Європи зі стронгмену Arnold Classic Europe. У категорії до 110 кг після п'яти виснажливих вправ «золото» здобув офіцер Збройних Сил України, майор Повітряних Сил Віталій Герасимов із Дніпра. Як повідомили у Федерації стронгмену України, наша збірна команда була представлена чотирма атлетами.
«Попри всі складнощі, наша команда приємно вразила організаторів змагань», – зазначили у федерації.
Турнір Arnold Classic Europe – один із найвідоміших чемпіонатів у світі серед стронгменів, започаткований Арнольдом Шварценеггером.
Загалом у медальному заліку Чемпіонату Європи зі стронгмену 2022 українці стали найкращими.
Нагадаємо, у березні українець Олексій Новіков переміг на міжнародних змаганнях із силової атлетики World’s Ultimate Strongman – Strength Island.
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