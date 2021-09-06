Українські стронгмени протягнули 330-тонний баркас на рекордну відстань

У Кременчуці силачі встановили національне досягнення з максимальної тяги баржі

Вітчизняні спортсмени встановили чергове досягнення. В Кременчуці четверо силачів протягнули по Дніпру буксир з баржею, загальною масою 330 тонн.

Чотирьом стронгменам за дві хвилини вдалося перемістити баркас на 30 метрів. Рекордсменами стали Олег Дудченко, Артем Кашуба, Віктор Мариненко і Михайло Демченко.

Раніше, нагадаємо, на аеродромі в Гостомелі українські силачі тягнули найбільший у світі літак «Мрію». Рекорд присвятили 30-річчю Незалежності.