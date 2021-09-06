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    Українські стронгмени протягнули 330-тонний баркас на рекордну відстань

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    Кременчуцькі силачі встановили рекорд України - Українські стронгмени протягнули 330-тонний баркас на рекордну відстань
    Кременчуцькі силачі встановили рекорд України
    Фото з відкритих джерел

    У Кременчуці силачі встановили національне досягнення з максимальної тяги баржі

    Вітчизняні спортсмени встановили чергове досягнення. В Кременчуці четверо силачів протягнули по Дніпру буксир з баржею, загальною масою 330 тонн.

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    Чотирьом стронгменам за дві хвилини вдалося перемістити баркас на 30 метрів. Рекордсменами стали Олег Дудченко, Артем Кашуба, Віктор Мариненко і Михайло Демченко.

    Раніше, нагадаємо, на аеродромі в Гостомелі українські силачі тягнули найбільший у світі літак «Мрію». Рекорд присвятили 30-річчю Незалежності.

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    Теги: США літак рекорд
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    Українські стронгмени протягнули 330-тонний баркас на рекордну відстань