Українські стронгмени протягнули 330-тонний баркас на рекордну відстань
Кременчуцькі силачі встановили рекорд України
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У Кременчуці силачі встановили національне досягнення з максимальної тяги баржі
Вітчизняні спортсмени встановили чергове досягнення. В Кременчуці четверо силачів протягнули по Дніпру буксир з баржею, загальною масою 330 тонн.
Чотирьом стронгменам за дві хвилини вдалося перемістити баркас на 30 метрів. Рекордсменами стали Олег Дудченко, Артем Кашуба, Віктор Мариненко і Михайло Демченко.
Раніше, нагадаємо, на аеродромі в Гостомелі українські силачі тягнули найбільший у світі літак «Мрію». Рекорд присвятили 30-річчю Незалежності.
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