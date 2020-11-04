Оголошені претенденти на звання найкращих легкоатлета і легкоатлетки року в світі

Зі світовим рекордом зі стрибків з жердиною Арман Дюплантіс є головним претендентом на визнання серед чоловіків

Поміж кандидатів найбільше представників Кенії

5 грудня Всесвітня легка атлетика оголосить імена найкращих легкоатлета і легкоатлетки світу за підсумками 2020 року. Через пандемію Covid-19 цьогорічна церемонія нагородження відбуватиметься онлайн і транслюватиметься в YouTube.

Всесвітня легка атлетика оголосила імена десяток претендентів на ці звання.

Рада Всесвітньої легкої атлетики і сім’я Всесвітньої легкої атлетики голосуватимуть через електронні адреси. Їхні голоси становитимуть 50 і 25 відсотків від усіх голосів відповідно.

Ще 25 відсотків складатимуть голоси вболівальників. Вони зможуть проголосувати у соціальних мережах Всесвітньої легкої атлетики.

Голосування триватиме до півночі неділі, 15 листопада.

Претенденти на звання «Найкращий легкоатлет року»

Донаван Брейзер (США)

Карстен Варгольм (Норвегія)

Арман Дюплантіс (Швеція)

Джейкоб Кіплімо (Уґанда)

Раян Краузер (США)

Ноа Лайлз (США)

Йоганнес Феттер (Німеччина)

Джошуа Чептеґей (Уганда)

Тімоті Черуйот (Кенія)

Даніель Шталь (Швеція)

Претендентки на звання «Найкраща легкоатлетка року»

Фемке Бол (Нідерланди)

Сіфан Гассан (Нідерланди)

Летесенбет Ґіді (Ефіопія)

Перес Джепчірчір (Кенія)

Фейт Кіп’єґон (Кенія)

Лаура М'юр (Велика Британія)

Геллен Обірі (Кенія)

Юлімар Рохас (Венесуела)

Елейн Томпсон-Ґера (Ямайка)

Абабель Єшанех (Ефіопія)

Свій вибір найкращих легкоатлета і легкоатлетки можна зробити, перейшовши за посиланнями.

Джерело: Федерація легкої атлетики України