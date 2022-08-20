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Бій Усика з Джошуа судитиме українець зі спецназу

Володимир Миленко
glavcom.ua
Бій Усика з Джошуа судитиме українець зі спецназу
Віктор Фесечко (праворуч), як і минулого року, знову працюватиме на поєдинку Усик-Джошуа
фото із соцмереж

Питання про українського суддю вирішувалося на рівні Міністерства оборони

Організатори чемпіонського двобою між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа оголосили список суддів, які працюватимуть на поєдинку. Одним із суддів буде представник України. Про це повідомив відомий журналіст, який спеціалізується на боксерській тематиці, Майкл Бенсон.

Рефері в ринзі призначили пуерторіканця Луїса Пабона. Серед трьох бокових суддів, які займуться підрахунком очок, є й українець – Віктор Фесечко. Він працював на попередньому двобої цих же суперників.

Раніше команда Джошуа намагалася відсторонити Фесечка від роботи на цьому поєдинку, але українській стороні вдалося відстояти кандидатуру Віктора.

Віцепрезидентка Ліги професійного боксу Аліна Шатерникова заявила у коментарі виданню «Обозреватель», що питання участі Віктора Фесечка вирішувалося на рівні Міністерства оборони України. «Віктор – молодший сержант Сил спеціальних операцій Збройних сил України», – пояснила причину Шатернікова. За її словами, практично з початку війни Фесечко перебував на полігонах, тренувався. Для отримання дозволу на виїзд судді на боксерський поєдинок Усик-Джошуа це питання довелося вирішувати на найвищому військовому рівні.

Віцепрезидентка Ліги професійного боксу пояснила, у чому полягає важливість участі Фесечка у цьому поєдинку: «Один суддя з Великої Британії, один – з України, тож бригада буде збалансована». Велику Британію представлятиме боковий суддя Стів Грей. Третім суддею, який підраховуватиме очки, є представник Сполучених Штатів Гленн Фельдман.

Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Джедді, Саудівській Аравії. Боксери боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександр відібрав у вересні 2021 року, коли переміг Ентоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа остаточно погоджено. Бій планували провести 23 липня. Однак ще наприкінці травня стало відомо, що другий поєдинок між боксерами відкладуть на два-три тижні через питання прав на показ.

Додамо, що наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

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