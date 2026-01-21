Олійникова назвала російських і білоруських тенісистів, які підтримують Путіна і Лукашенка

У першому колі Australian Open Олійникова у боротьбі поступилася чинній чемпіонці Кіс

Українська тенісистка Олександра Олійникова під час свого перебування на Відкритому чемпіонаті Австралії дала інтерв'ю відомому французькому виданню L'Équipe. Про це повідомляє «Главком».

Під час інтерв'ю Олійникова назвала російських і білоруських гравців, які підтримують диктаторів Володимира Путіна і Олександра Лукашенка

«Наприклад, першу ракетку світу (Арину Соболенко). Ви знали, що 2020 року вона підписала лист на підтримку Лукашенка? Під час протестів у Білорусі, коли вулиці були залиті кров'ю, бо тих, хто виходив на захист демократії і вимагав чесних виборів, жорстоко придушували і били. Вона підписала цей лист і заявила, що Лукашенко – її президент.

Діана Шнайдер (російська тенісистка, екс-11-та ракетка світу) була нагороджена Путіним. І Діана Шнайдер заявила, що буде рада отримати нагороду від свого президента. Це її власні слова з інтерв'ю.

Є також гравці, які беруть участь у виставковому турнірі, організованому Gazprom – одним із головних спонсорів війни. Цей турнір у Санкт-Петербурзі було організовано, скажімо прямо, щоб плюнути в обличчя спорту, заснованому на чесності та єдності, і показати, що їм все одно. У ньому брав участь (Данило) Медведєв. І багато інших. А водночас я прокидалася від вибухів. Ви вважаєте це нормальним? Я – ні», – заявила тенісистка.

У першому колі Australian Open Олександра Олійникова у боротьбі поступилася чинній чемпіонці Медісон Кіс. На післяматчеву пресконференцію Олейникова прийшла у футболці із закликом допомогти Україні, а відповідаючи на запитання журналістів розповіла про складну ситуацію, у якій перебуває Україна через постійні обстріли з боку Росії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.