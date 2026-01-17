Головна Світ Політика
Bloomberg пояснює, чому Путін раптово замовк про дії США щодо Ірану та Венесуели

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Bloomberg пояснює, чому Путін раптово замовк про дії США щодо Ірану та Венесуели
Мовчання Путіна пов’язане з тим, що Росія зараз має обмежені можливості для дій за межами України
фото: Getty Images

Кремль практично не відреагував ні на дії США у Венесуелі, ні на погрози на адресу Ірану

Російський диктатор Володимир Путін майже не реагує на останні гучні кроки США щодо Венесуели та Ірану, що може свідчити про його зосередженість на війні проти України та спроби домовитися з Вашингтоном. Про це пише колумніст Bloomberg Марк Чемпіон, передає «Главком».

У матеріалі зазначається, що Кремль практично не відреагував ні на дії США у Венесуелі, ні на погрози на адресу Ірану, попри те що обидві країни є союзниками Москви.

Автор вважає, що мовчання Путіна пов’язане з тим, що Росія зараз має обмежені можливості для дій за межами України поки триває повномасштабна війна. За цієї ситуації Кремль може намагатися уникати конфліктів зі США.

У Bloomberg також припускають, що Путін може розраховувати на велику угоду з Вашингтоном, за якою США не заважатимуть Росії посилювати вплив у Східній Європі в обмін на мовчазну згоду Москви щодо дій Америки в інших регіонах.

Окремо звертається увага на настрої всередині Росії. За даними «Левада-центру», дедалі більше росіян підтримують ідею переговорів і припинення війни, що, на думку автора, також може пояснювати стриману позицію Кремля.

Водночас Чемпіон наголошує, що навіть у разі домовленостей між Москвою та Вашингтоном вони навряд чи передбачатимуть реальні гарантії безпеки для Києва. Автор також звертає увагу на заяви президента США Дональда Трампа, який неодноразово називав президента України Володимир Зеленський головною перешкодою для миру.

Як повідомлялось, Володимир Путін намагається не викликати ворожості з боку США, прагнучи домогтися сприятливого результату в Україні. Це одна з головних причин, чому глава Кремля не висловився публічно про операцію США у Венесуелі та захоплення танкера з російським прапором американськими військовими.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить потреби в проведенні операції із затримання Володимира Путіна, подібної до тієї, що була здійснена щодо Ніколаса Мадуро.

Теги: росія путін Дональд Трамп Венесуела Іран

Дональд Туск заявив про можливий слід спецслужб РФ у кібератаках на Польщу
Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі
15 сiчня, 13:38
Підрозділи Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) переведено в режим максимальної бойової готовності
Іран закрив повітряний простір та привів війська у повну бойову готовність
15 сiчня, 01:34
Війна в Україні – це чорна діра, що поглинає ресурси Росії
Путін промовчав, коли Трамп кинув йому виклик у Венесуелі, і на це є причини – NYT
10 сiчня, 17:34
Трамп відповів, чи можуть США захопити Путіна
Трамп відповів, чи можуть США захопити Путіна
10 сiчня, 01:59
Плакат, на якому пропонують до $50 млн за інформацію, що призведе до арешту Мадуро, у Лімі, Перу, 3 січня 2026 року
CNN: Топ-адвокати США розпочали боротьбу за право захищати Мадуро
4 сiчня, 04:50
Україна не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів
Офіційно. Україна відреагувала на події у Венесуелі
3 сiчня, 15:48
Жінка передавала ворогу дані про розташування особового складу ЗСУ
Агентку ФСБ засуджено до 15 років за передавання даних про стратегічні локації Запоріжжя
30 грудня, 2025, 17:24
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться завтра, 29 грудня, в Улан-Уде (Бурятія, Росія)
ЗСУ ліквідували на фронті 18-річного титулованого російського борця
25 грудня, 2025, 22:48
Президент РФ готовий віддати 1,1 млн своїх людей, водночас не досягаючи серйозних воєнних перемог
Генсек НАТО назвав головну перешкоду для досягнення миру в Україні
21 грудня, 2025, 17:34

Фінляндія прискорено сформувала 31-й пакет військової допомоги Україні
Фінляндія прискорено сформувала 31-й пакет військової допомоги Україні
Bloomberg пояснює, чому Путін раптово замовк про дії США щодо Ірану та Венесуели
Bloomberg пояснює, чому Путін раптово замовк про дії США щодо Ірану та Венесуели
FT: США готують Раду миру для України за зразком Гази
FT: США готують Раду миру для України за зразком Гази
Трамп загнав себе в пастку заявами про Іран – аналіз The Hill
Трамп загнав себе в пастку заявами про Іран – аналіз The Hill
Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії
Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії
Білий дім оприлюднив склад Ради миру для управління Газою
Білий дім оприлюднив склад Ради миру для управління Газою

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
