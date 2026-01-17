Bloomberg пояснює, чому Путін раптово замовк про дії США щодо Ірану та Венесуели

Мовчання Путіна пов’язане з тим, що Росія зараз має обмежені можливості для дій за межами України

Кремль практично не відреагував ні на дії США у Венесуелі, ні на погрози на адресу Ірану

Російський диктатор Володимир Путін майже не реагує на останні гучні кроки США щодо Венесуели та Ірану, що може свідчити про його зосередженість на війні проти України та спроби домовитися з Вашингтоном. Про це пише колумніст Bloomberg Марк Чемпіон, передає «Главком».

У матеріалі зазначається, що Кремль практично не відреагував ні на дії США у Венесуелі, ні на погрози на адресу Ірану, попри те що обидві країни є союзниками Москви.

Автор вважає, що мовчання Путіна пов’язане з тим, що Росія зараз має обмежені можливості для дій за межами України поки триває повномасштабна війна. За цієї ситуації Кремль може намагатися уникати конфліктів зі США.

У Bloomberg також припускають, що Путін може розраховувати на велику угоду з Вашингтоном, за якою США не заважатимуть Росії посилювати вплив у Східній Європі в обмін на мовчазну згоду Москви щодо дій Америки в інших регіонах.

Окремо звертається увага на настрої всередині Росії. За даними «Левада-центру», дедалі більше росіян підтримують ідею переговорів і припинення війни, що, на думку автора, також може пояснювати стриману позицію Кремля.

Водночас Чемпіон наголошує, що навіть у разі домовленостей між Москвою та Вашингтоном вони навряд чи передбачатимуть реальні гарантії безпеки для Києва. Автор також звертає увагу на заяви президента США Дональда Трампа, який неодноразово називав президента України Володимир Зеленський головною перешкодою для миру.

Як повідомлялось, Володимир Путін намагається не викликати ворожості з боку США, прагнучи домогтися сприятливого результату в Україні. Це одна з головних причин, чому глава Кремля не висловився публічно про операцію США у Венесуелі та захоплення танкера з російським прапором американськими військовими.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить потреби в проведенні операції із затримання Володимира Путіна, подібної до тієї, що була здійснена щодо Ніколаса Мадуро.