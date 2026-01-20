Лукашенко підписав указ про приєднання Білорусі до Ради миру

Лукашенко заявив, що перші три роки країна братиме участь у цій організації як засновник безкоштовно

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав документ про приєднання країни до Ради миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

«Маю честь послатися на запрошення голови Ради миру від 16 січня 2026 року, в якому пропонується згода Республіки Білорусь бути пов'язаною зі статутом Ради миру, текст якого був доданий до цього запрошення голови. Маю честь також повідомити уряду Сполучених Штатів Америки в його ролі депозитарія статуту, що Республіка Білорусь цим приймає статут Ради миру з дати даного листа, який є офіційним повідомленням Республіки Білорусь про згоду бути пов'язаною статутом», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав офіційне звернення від президента США Дональда Трампа із запрошенням увійти до складу створюваної Вашингтоном Ради миру щодо врегулювання ситуації в секторі Гази.

До слова, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала офіційне запрошення долучитися до новоствореної Ради миру, ініціатором якої є президент США Дональд Трамп. Проте український лідер висловив глибокий скепсис щодо участі в одному органі з країною-агресором.

Раніше президент США офіційно запросив російського диктатора Володимира Путіна приєднатися до новоствореного органу, покликаного врегулювати конфлікт у Секторі Гази.