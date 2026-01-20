Головна Світ Політика
Лукашенко підписав указ про приєднання Білорусі до Ради миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Мінськ називав Раду миру «потенційним глобальним інструментом впливу»
Лукашенко заявив, що перші три роки країна братиме участь у цій організації як засновник безкоштовно

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав документ про приєднання країни до Ради миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

«Маю честь послатися на запрошення голови Ради миру від 16 січня 2026 року, в якому пропонується згода Республіки Білорусь бути пов'язаною зі статутом Ради миру, текст якого був доданий до цього запрошення голови. Маю честь також повідомити уряду Сполучених Штатів Америки в його ролі депозитарія статуту, що Республіка Білорусь цим приймає статут Ради миру з дати даного листа, який є офіційним повідомленням Республіки Білорусь про згоду бути пов'язаною статутом», – йдеться в заяві.

Лукашенко підписав указ про приєднання Білорусі до Ради миру фото 1

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав офіційне звернення від президента США Дональда Трампа із запрошенням увійти до складу створюваної Вашингтоном Ради миру щодо врегулювання ситуації в секторі Гази.

До слова, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала офіційне запрошення долучитися до новоствореної Ради миру, ініціатором якої є президент США Дональд Трамп. Проте український лідер висловив глибокий скепсис щодо участі в одному органі з країною-агресором.

Раніше президент США офіційно запросив російського диктатора Володимира Путіна приєднатися до новоствореного органу, покликаного врегулювати конфлікт у Секторі Гази.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко

