Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кремль готує небезпечний сценарій проти однієї з країн НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Кремль готує небезпечний сценарій проти однієї з країн НАТО
У Москві прагнуть перевірити, чи стане НАТО на захист одного зі своїх членів
фото з відкритих джерел

Росія хоче «зламати» НАТО, аби кинути виклик п’ятій статті

Російська Федерація не має спроможності створити для НАТО масштабну військову загрозу, але здатна кинути виклик п’ятій статті. Кремль прагне спровокувати розкол і перевірити, чи «зламається». Як інформує «Главком», таку думку в ефірі «Еспресо» вислови колишній очільник військової розвідки Фінляндії Пекка Товері.

«Безсумнівно, Росія готується до тривалої війни. Її економіка фактично перетворилася на військову, а все інше страждає й занепадає, окрім оборонного виробництва. Вони намагаються сформувати нові стратегічні резерви, щоб якомога швидше підготуватися до можливого протистояння з НАТО», – наголосив він.

Утім, акцентує Пекка Товері, армія країни-агресорки у війні зазнає все більше втрат. Він згадав цифри, озвучені генсеком НАТО Марком Рютте, 20-25 тис. саме загиблих окупантів щомісяця. Це не дає російському війську можливості накопичувати значні резерви.

«Проте факт залишається фактом: Путін готується до протистояння з НАТО. Керівники військової розвідки країн НАТО висловлюються з цього приводу цілком однозначно. Вони вважають, що хоча Росія не має спроможності створити для НАТО масштабну військову загрозу, вона все ж здатна кинути виклик 5 статті», – наголосив ексрозвідник.

Він пояснив, що йдеться про сценарій невеликої, обмеженої операції проти однієї держави-члена НАТО з подальшою спробою шантажу Альянсу ядерними погрозами. Так, у Москві прагнуть перевірити, чи стане НАТО на захист одного зі своїх членів.

«Саме до такого розвитку подій вони (РФ, – ред.), імовірно, готуються. Це цілком реалістичний сценарій у найближчій перспективі», – зауважив ексголова військової розвідки Фінляндії.

Нагадаємо, колишній радник російського диктатора Володимир Путіна та Бориса Єльцина Сергій Караганов заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю проти Європи, якщо опиниться близькою до поразки у війні проти України. 

Також Росія планує створити «буферну зону» вздовж лінії фронту з Україною і погрожує воєнними діями, якщо Київ та його західні партнери відмовляться від «серйозних переговорів». Президент Росії Володимир Путін критикує Європу за тиск на Росію та відсутність рівноправного ставлення після розпаду СРСР.

Читайте також:

Теги: росія НАТО армія путін Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Своя земля пустіє, але вони весь час хочуть ще більше землі
Росія стрімко вмирає. Що каже статистика
6 сiчня, 19:29
На Вінниччині обстріл пошкодив 14 будинків
Російська атака на Вінниччину: пошкоджено понад 10 будівель
23 грудня, 2025, 14:36
На передовій не вистачає бійців
«Кожен рік війни має свою ціну». Військовий аналітик розповів, як змінилася війна у 2025-му
23 грудня, 2025, 20:16
Наслідки різдвяних атак РФ
Сибіга прокоментував удари РФ по Україні у різдвяну ніч
25 грудня, 2025, 14:47
Призов проходитиме протягом усього року
Путін оголосив цілорічний призов до армії Росії на 2026 рік
29 грудня, 2025, 19:57
У грудні 2025 року Одеса пережила одну з найінтенсивніших хвиль атак за весь час повномасштабної війни
Чому РФ посилила атаки на Одесу – пояснення WSJ
2 сiчня, 02:24
Президент Дональд Трамп вилітає на літаку Air Force One з міжнародного аеропорту Палм-Біч у неділю, 4 січня 2026 року, у Вест-Палм-Біч, штат Флорида
Трамп спростував заяви Кремля про атаку на резиденцію Путіна
5 сiчня, 04:28
Росія різко розкритикувала дії США після того, як американські військові захопили нафтовий танкер Marinera (колишній Bella 1) під російським прапором в Атлантичному океані поблиз
Російський депутат назвав захоплення танкера США «відвертим піратством»
8 сiчня, 00:59
Мешканці побачили яскраві спалахи
Російський Орськ занурився у блекаут
14 сiчня, 23:56

Соціум

Кремль готує небезпечний сценарій проти однієї з країн НАТО
Кремль готує небезпечний сценарій проти однієї з країн НАТО
Криваві протести в Ірані: кількість жертв перевищила 3000 осіб
Криваві протести в Ірані: кількість жертв перевищила 3000 осіб
TikTok у Європі почне видаляти акаунти дітей до 13 років
TikTok у Європі почне видаляти акаунти дітей до 13 років
У Сочі та Туапсе в Краснодарському краї пролунали вибухи
У Сочі та Туапсе в Краснодарському краї пролунали вибухи
Фінляндія затримала німецьких туристів за перетин кордону з РФ «із цікавості»
Фінляндія затримала німецьких туристів за перетин кордону з РФ «із цікавості»
Нобелівський комітет роз’яснив правила після передачі медалі Трампу
Нобелівський комітет роз’яснив правила після передачі медалі Трампу

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua