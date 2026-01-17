Кремль готує небезпечний сценарій проти однієї з країн НАТО

У Москві прагнуть перевірити, чи стане НАТО на захист одного зі своїх членів

Росія хоче «зламати» НАТО, аби кинути виклик п’ятій статті

Російська Федерація не має спроможності створити для НАТО масштабну військову загрозу, але здатна кинути виклик п’ятій статті. Кремль прагне спровокувати розкол і перевірити, чи «зламається». Як інформує «Главком», таку думку в ефірі «Еспресо» вислови колишній очільник військової розвідки Фінляндії Пекка Товері.

«Безсумнівно, Росія готується до тривалої війни. Її економіка фактично перетворилася на військову, а все інше страждає й занепадає, окрім оборонного виробництва. Вони намагаються сформувати нові стратегічні резерви, щоб якомога швидше підготуватися до можливого протистояння з НАТО», – наголосив він.

Утім, акцентує Пекка Товері, армія країни-агресорки у війні зазнає все більше втрат. Він згадав цифри, озвучені генсеком НАТО Марком Рютте, 20-25 тис. саме загиблих окупантів щомісяця. Це не дає російському війську можливості накопичувати значні резерви.

«Проте факт залишається фактом: Путін готується до протистояння з НАТО. Керівники військової розвідки країн НАТО висловлюються з цього приводу цілком однозначно. Вони вважають, що хоча Росія не має спроможності створити для НАТО масштабну військову загрозу, вона все ж здатна кинути виклик 5 статті», – наголосив ексрозвідник.

Він пояснив, що йдеться про сценарій невеликої, обмеженої операції проти однієї держави-члена НАТО з подальшою спробою шантажу Альянсу ядерними погрозами. Так, у Москві прагнуть перевірити, чи стане НАТО на захист одного зі своїх членів.

«Саме до такого розвитку подій вони (РФ, – ред.), імовірно, готуються. Це цілком реалістичний сценарій у найближчій перспективі», – зауважив ексголова військової розвідки Фінляндії.

Нагадаємо, колишній радник російського диктатора Володимир Путіна та Бориса Єльцина Сергій Караганов заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю проти Європи, якщо опиниться близькою до поразки у війні проти України.

Також Росія планує створити «буферну зону» вздовж лінії фронту з Україною і погрожує воєнними діями, якщо Київ та його західні партнери відмовляться від «серйозних переговорів». Президент Росії Володимир Путін критикує Європу за тиск на Росію та відсутність рівноправного ставлення після розпаду СРСР.